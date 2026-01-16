Arena das Dunas - Reprodução/Instagram Arena das Dunas

Publicado 16/01/2026 20:31

A Arena das Dunas acionou o Vasco na Justiça pelo caso do amistoso cancelado entre o Cruz-Maltino e o Montevideo Wanderers. A partida estava prevista para acontecer no dia 5 de julho de 2025, no estádio localizado no Rio Grande do Norte.

O Vasco receberia R$ 1 milhão pelo amistoso, e 70% do valor teria sido repassado antecipadamente. No entanto, o amistoso não aconteceu, e a Arena das Dunas pede que a Justiça determine a devolução dos R$ 700 mil e que a administração do estádio não precise pagar os R$ 300 mil restantes. A informação foi dada primeiro pela 'ESPN'.

A notícia de que o jogo não iria mais acontecer foi confirmada no dia 4 de julho. Na época, a Arena das Dunas informou que "o amistoso foi cancelado por motivos de logística internacional".

Em contato com a reportagem do DIA nesta sexta-feira (16), o Vasco ressaltou que "os organizadores deixaram de cumprir obrigações contratuais essenciais para a realização do evento, entre elas a de assegurar a presença do adversário na data previamente acordada, o que inviabilizou a realização da partida".

Veja a nota do Vasco:

O Vasco da Gama esclarece que foi convidado pela Arena das Dunas e pela Liga Universitária Brasil para participar de uma partida amistosa vinculada à denominada Vitória Cup.



Entretanto, os organizadores deixaram de cumprir obrigações contratuais essenciais para a realização do evento, entre elas a de assegurar a presença do adversário na data previamente acordada, o que inviabilizou a realização da partida.



Diante do inadimplemento contratual, eventuais prejuízos suportados pelo Vasco da Gama serão oportunamente discutidos na esfera judicial, nos termos da legislação vigente.