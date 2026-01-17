Sforza foi emprestado pelo Vasco ao Juventude no segundo semestre de 2025 e jogou pouco - Divulgação/X @ECJuventude

Sforza foi emprestado pelo Vasco ao Juventude no segundo semestre de 2025 e jogou poucoDivulgação/X @ECJuventude

Publicado 17/01/2026 17:43

Talleres também tenta a contratação do volante, segundo o jornalista Germán García, da TyC Sports.

Vasco espera negociar Sforza, fora dos planos do técnico Fernando Diniz, e vê mais uma clube argentino mostrar interesse. Depois do San Lorenzo, odo volante, segundo o jornalista Germán García, da TyC Sports.

A diretoria vascaína busca uma boa negociação para liberar espaço na folha salarial. No segundo semestre de 2025, Sforza foi emprestado ao Juventude, mas pouco atuou e retornou ao fim do contrato, em dezembro.



O jogador chegou em 2024 por cerca de R$ 25 milhões à época, mas teve dificuldades para se firmar desde o início. Até conseguiu jogar como titular, mas foi perdendo espaço para Hugo Moura e Mateus Carvalho naquela temporada.



Sem agradar, ficou praticamente o primeiro semestre de 2025 na reserva ou sem ser relacionado. Com isso, atuou apenas cinco vezes no ano passado, sendo três no Campeonato Carioca. Se tinha poucas chances com Carille, ficou ainda pior desde a chegada de Fernando Diniz, o que fez o Vasco emprestá-lo.



O jogador argentino tem contrato até o fim de 2028 e o desejo da diretoria é negociá-lo em definitivo para recuperar o investimento. Entretanto, um empréstimo não é descartado.