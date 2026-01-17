Rayan é mais um jogador a fazer parte do time de padrinhos do Craque do AmanhãDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Grande nome do Vasco e com proposta do Bournemouth para jogar na Premier League, Rayan tornou-se o mais novo padrinho do Craque do Amanhã. Ele passa a integrar um time que conta com os meias Everton Ribeiro (Bahia), e Paulo Henrique Ganso (Fluminense), além do atacante Vagner Love, do ex-jogador Ibson e da atriz Juliana Paes.
Criado na Barreira do Vasco, comunidade próxima ao estádio de São Januário, o atacante sabe bem da importância de os jovens terem boas referências. E com o projeto socioesportivo acredita que pode ajudar mais pessoas.
"Fazer parte de um projeto como esse sempre foi um grande objetivo. Meus pais são os meus maiores exemplos e sei da importância de referências já que passei praticamente a minha vida toda na Barreira. As crianças se inspiram e precisam de bons exemplos. Isso elas encontram no Craque do Amanhã. É uma honra me tornar uma das vozes desse projeto, disse.
O projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, executado desde 2012, utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social. Em paralelo, desenvolve ações educacionais, culturais e socioassistenciais.
São cerca de 6 mil pessoas beneficiadas nas unidades de São Gonçalo (Arsenal e Neves), Caxias (Saracuruna), Barreira do Vasco, Barra Mansa e São Paulo (Santa Isabel).