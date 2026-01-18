Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu - Divulgação / Nova Iguaçu

Publicado 18/01/2026 20:08

Rio - Com time reserva, o Vasco não saiu do zero com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino teve uma atuação de pouca inspiração, não criou muitas chances de perigo e empatou em 0 a 0 com a Laranja Mecânica da Baixada.

Com o resultado, o Vasco chegou aos quatro pontos, ocupa o segundo lugar do Grupo A e permanece invicto no Carioca. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, também soma quatro pontos e lidera o Grupo B. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã.

Após estrear com os titulares na vitória sobre o Maricá, o Vasco resolveu poupar os titulares. Com time reserva, o Cruz-Maltino teve dificuldades para construir jogadas e teve uma atuação bem ruim. O goleiro Mota, do Nova Iguaçu, não fez uma defesa difícil sequer no primeiro tempo.

A pouca inspiração do Vasco resultou em um princípio de vaias da torcida em São Januário. Por outro lado, o Nova Iguaçu criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, sendo as duas com Xandinho. Na primeira, acertou a trave. Depois, deu trabalho para o goleiro Léo Jardim, que fez grande defesa.

O Vasco mudou a postura na etapa final. O técnico Fernando Diniz colocou o time mais para frente com as entradas de JP, Maxime e Andrés Gómez — e surtiu efeito. O atacante colombiano criou as melhores jogadas e fez o goleiro Mota fazer a sua primeira grande defesa na partida.

Apesar da melhora do Vasco, o Nova Iguaçu continuou vivo na partida. A Laranja Mecânica da Baixada deu trabalho para o goleiro Léo Jardim, que fez pelo menos duas grandes defesas nas finalizações do zagueiro Sidão e do meia Di Maria. Mas o zero permaneceu no placar até o fim.

Vasco x Nova Iguaçu

Taça Guanabara - 2ª rodada

Data: 18/01/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas Freitas (JP) e Victor Luís (João Vitor Fonseca); Tchê Tchê, Hugo Moura, Matheus França (Maxime Rodríguez) e Garré (Andrés Gómez); David (Johan Rojas) e GB. Técnico: Fernando Diniz

Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva (Augusto), Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael, Rickelme (Thomasel) e Di Maria (Iago Lacerda); Xandinho e Vini Charopem (Léo David). Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Ana Vitória Trindade de Ferreira

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Gols: -

Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS); Léo Rafael, Xandinho (NIG)

