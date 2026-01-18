Léo Jardim lamentou o empate com o Nova Iguaçu - Matheus Lima / Vasco

Publicado 18/01/2026 20:30

Rio - Após estrear com goleada, o Vasco poupou os titulares e teve uma atuação pouco inspirada contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino teve dificuldades como a falta de entrosamento e empatou sem gols com a Laranja Mecânica. O goleiro Léo Jardim lamentou o tropeço, mas ressaltou o desafio de jogar com o time reserva.

"Entramos em campo para vencer e tínhamos condições para isso. No primeiro tempo estávamos mais travados e deveríamos ter arriscado mais. No segundo tempo conseguimos se soltar mais. É uma equipe diferente, que não estava acostumada a jogar junto. É um processo. Ainda temos muitas coisas pela frente neste ano e vamos evoluir", disse o goleiro.

Jogando com time reserva, o Vasco sentiu a falta de entrosamento e não levou perigo ao goleiro Mota, do Nova Iguaçu, que não fez uma defesa difícil sequer no primeiro tempo. A pouca inspiração resultou em um princípio de vaias da torcida em São Januário. Por outro lado, o Nova Iguaçu criou as melhores chances, sendo as duas com Xandinho, que acertou uma delas na trave.

O Vasco mudou a postura na etapa final. O técnico Fernando Diniz colocou o time mais para frente com as entradas de JP, Maxime e Andrés Gómez — e surtiu efeito. O atacante colombiano criou as melhores jogadas e fez o goleiro Mota fazer a sua primeira grande defesa na partida. Apesar da melhora do Vasco, o Nova Iguaçu continuou vivo na partida e deu mais trabalho para Léo Jardim. Mas o zero não saiu do placar.

Com o resultado, o Vasco chegou aos quatro pontos, ocupa o segundo lugar do Grupo A e permanece invicto no Carioca. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, também soma quatro pontos e lidera o Grupo B. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara.