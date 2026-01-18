Léo Jardim lamentou o empate com o Nova IguaçuMatheus Lima / Vasco
Léo Jardim destaca falta de entrosamento e lamenta empate: 'Tínhamos condições de vencer'
Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Diniz admite atuação ruim e aponta falta de entrosamento como fator para empate
Vasco recebe proposta do Bournemouth por Rayan, mas valor é considerado baixo
Cruz-Maltino espera receber novas ofertas nos próximos dias
Com reservas, Vasco tem atuação de pouca inspiração e empata sem gols com Nova Iguaçu
Cruz-Maltino não teve boa atuação em dia de testes do técnico Fernando Diniz
Vegetti é homenageado antes do jogo e se despede do Vasco: 'É difícil'
Centroavante está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai
Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem
O Cruz-Maltino busca manter o 100% de aproveitamento
