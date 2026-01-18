Rio - Estreando com vitória, o Vasco começou o Campeonato Carioca com o pé direito. Em busca de mais um triunfo, o Cruz-Maltino recebe o Nova Iguaçu neste domingo (18), em jogo válido pela segunda rodada da competição. O duelo será às 18h00 (horário de Brasília), em São Januário
O jogo terá transmissão do TV Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Vasco
O Vasco iniciou o Campeonato Carioca com vitória e busca manter os 100% de aproveitamento. O Cruz-Maltino, apesar de atuar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, derrotou o Maricá por 4 a 2, com dois gols de Rayan, além de Philippe Coutinho e Carlos Cuesta. No momento, o clube ocupa a segunda colocação, com três pontos, empatado com Bangu e Fluminense.
Para o confronto deste domingo, a tendência é que o técnico Fernando Diniz utilize uma formação mais alternativa contra o Nova Iguaçu, com reservas e recém-contratados, como Johan Rojas e Alan Saldivia. Na estreia, o treinador optou pelo time titular. O único desfalque confirmado é Lucas Piton, expulso na partida contra o Maricá.
O Nova Iguaçu também estreou com vitória no Campeonato Carioca e tenta manter a boa fase. A equipe venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 3 a 1, com três gols de Léo Rafael. No momento, ocupa a primeira colocação, empatada com Botafogo, Madureira e Boavista. Contra o Cruz-Maltino, a tendência é que o técnico Carlos Vítor repita a mesma escalação utilizada na estreia.
Em 2025, o clube terminou o Estadual na sexta posição, sendo eliminado na semifinal da Taça Rio pelo Madureira. Já na Copa Rio a equipe foi derrotada nas quartas de finais para o Araruama nos pênaltis.
Vasco x Nova Iguaçu
Campeonato carioca - 2ª rodada
Data e horário: 18/01/2026 - 18h00
Local: São Januário (RJ)
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê, JP; David (Garré), GB, Rojas. Técnico: Fernando Diniz
Nova Iguaçu: Mota; Yan, Davi, Sidney, Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael; Xandinho, Rickelme, Di Maria; Charopem. Técnico: Carlos Vítor
Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Ana Vitória Trindade Ferreira VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
