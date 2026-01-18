Rayan marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Maricá - Matheus Lima/Vasco

Publicado 18/01/2026 21:00 | Atualizado 18/01/2026 21:15

Rio - Rayan está cada vez mais perto de deixar o Vasco. O Bournemouth, da Inglaterra, formalizou neste domingo (18) uma proposta pelo atacante. O valor fixo, no entanto, ficou abaixo dos 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que o clube inglês havia sinalizado ao longo da semana, de acordo com o "ge".

O Vasco não tem pressa para resolver a situação. A diretoria vai avaliar a proposta, mas deve enviar uma contraproposta. Além disso, também aguarda novas ofertas pelo jogador. O Cruz-Maltino acredita que clubes maiores do que o Bournemouth podem fazer uma proposta, como o Bayern de Munique, da Alemanha.

Entretanto, Rayan tem interesse em se transferir para o Bournemouth, principalmente pela vitrine que o Campeonato Inglês oferece. O atacante, inclusive, já aceitou a proposta dos ingleses por um contrato de cinco anos e deixou a decisão nas mãos da diretoria vascaína.

O Bournemouth aposta no desejo de Rayan para concluir a negociação em breve. Recentemente, o clube inglês vendeu o atacante Semeyo, destaque do time, para o Manchester City, e agora busca reposição. A boa relação da diretoria do Vasco com a família do jogador também pode facilitar o acerto.