Rayan marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o MaricáMatheus Lima/Vasco
Vasco recebe proposta do Bournemouth por Rayan, mas valor é considerado baixo
Cruz-Maltino espera receber novas ofertas nos próximos dias
Vasco recebe proposta do Bournemouth por Rayan, mas valor é considerado baixo
Cruz-Maltino espera receber novas ofertas nos próximos dias
Léo Jardim destaca falta de entrosamento e lamenta empate: 'Tínhamos condições de vencer'
Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Com reservas, Vasco tem atuação de pouca inspiração e empata sem gols com Nova Iguaçu
Cruz-Maltino não teve boa atuação em dia de testes do técnico Fernando Diniz
Vegetti é homenageado antes do jogo e se despede do Vasco: 'É difícil'
Centroavante está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai
Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem
O Cruz-Maltino busca manter o 100% de aproveitamento
Em alta no Vasco, Rayan torna-se padrinho de projeto socioesportivo
Jovem atacante se junta a nomes como Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.