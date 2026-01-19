Matheus França saiu no intervalo da partida entre Vasco e Nova Iguaçu - Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/01/2026 12:50

foi um dos que se destacou negativamente e saiu no intervalo. Ele segue sem agradar os vascaínos, a ponto de o próprio Fernando Diniz admitir que o jogador de 21 anos "não vive um bom momento".

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Nova Iguaçu , numa atuação em que os reservas não se apresentaram bem. Em meio a tantos jogadores que buscam agradar e conquistar espaço no time, Matheus França. Ele segue sem agradar os vascaínos, a ponto de o próprio Fernando Diniz admitir que o jogador de 21 anos "não vive um bom momento".

"Ele chegou com muito tempo sem jogar. Teve bons momentos entrando em alguns jogos, a gente achou que teria uma crescente e iria terminar o ano bem. Quando a equipe teve a queda de rendimento, ele caiu junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando trouxemos, era quase uma unanimidade de que era um bom reforço", analisou o técnico do Vasco.



Com 20 partidas desde que foi contratado por empréstimo junto ao Crystal Palace, o meia revelado pelo Flamengo ainda não conseguiu uma boa sequência no time. Em baixa diante das fracas atuações, com muitos erros, o jogador de 21 anos ainda está devendo, mas Diniz ainda acredita que pode recuperá-lo.



"Ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar, mas a gente não pode desistir facilmente. É um cara que trabalha e não desaprendeu. De fato, não vive um bom momento", admite o técnico.



Diante do cenário atual, a permanência de Matheus França é difícil ao fim do contrato de empréstimo, em junho deste ano. O jogador teria que apresentar uma grande evolução nos próximos meses para mudar esse visão da diretoria do Vasco.