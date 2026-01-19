Maxime Domínguez está de saída do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Maxime Domínguez está de saída do Vasco. O Cruz-Maltino aceitou a proposta do Cracóvia, da Polônia, e encaminhou a saída do meia suíço, de acordo com o "ge". Com isso, o jogador não faz mais parte dos planos e foi liberado das atividades para resolver os trâmites burocráticos.
Contratado em setembro de 2024, Maxime Domínguez não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e não se firmou no Vasco. No ano passado, o meia suíço foi emprestado para o Toronto FC, que disputa a MLS, a liga dos Estados Unidos. Por lá, foram 25 jogos e uma assistência.
Maxime Domínguez foi devolvido para o Vasco no início deste ano. O jogador participou da pré-temporada e foi testado pelo técnico Fernando Diniz. O meia, aliás, entrou em campo no empate sem gols contra o Nova Iguaçu, neste último domingo (18), e atuou durante todo o segundo tempo.
Ao todo, Maxime Domínguez atuou em 15 jogos pelo Vasco, marcou um gol e deu uma assistência. O meio-campista tinha contrato até dezembro de 2026 e foi contratado por 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos econômicos.