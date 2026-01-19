Cuiabano com a camisa do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2026 15:00

Rio - O Vasco manifestou interesse na contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, que defendeu o Botafogo no ano passado. O jogador pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não está nos planos para a sequência da temporada 2025/26.

Cuiabano foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) em setembro do ano passado. Poucos dias depois, o clube inglês emprestou o lateral-esquerdo para o Alvinegro até o fim do ano.

O Vasco tenta a contratação por empréstimo, de acordo com o "ge". O Cruz-Maltino busca aumentar as opções na posição, já que Leandrinho está de saída para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes. Cuiabano interessa também pela qualidade e poder físico.

Apesar do interesse do Vasco, Cuiabano tem preferência por um eventual retorno ao Botafogo e aguarda uma proposta. O Alvinegro, no entanto, sofre com transfer ban e não deve fazer qualquer movimentação enquanto não resolver o problema. O Cruz-Maltino, portanto, tenta atravessar a disputa.