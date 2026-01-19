Cuiabano com a camisa do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Vasco tem interesse na contratação de Cuiabano, ex-Botafogo
Lateral-esquerdo pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e pode ser emprestado
Vasco aceita proposta de clube polonês e encaminha saída de Maxime Domínguez
Meia suíço entrou em campo no empate com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Vasco entra na briga por Hinestroza e avança em conversas por contratação
Jogador também interessa ao Boca Juniors, da Argentina
Matheus França não aproveita chance e segue em baixa no Vasco: 'Não desaprendeu'
Técnico Fernando Diniz admite má fase do jogador, mas não desiste de ver evolução
Diniz admite atuação ruim e aponta falta de entrosamento como fator para empate
Cruz-Maltino empatou sem gols com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Vasco recebe proposta do Bournemouth por Rayan, mas valor é considerado baixo
Cruz-Maltino espera receber novas ofertas nos próximos dias
