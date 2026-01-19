Marino Hinestroza vem sendo observado de perto pela equipe de scout do Flamengo.Vizzor Image

Rio - O Vasco entrou na briga pela contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino avançou nas conversas nos últimos dias e pode atravessar a negociação com o Boca Juniors, da Argentina, que tinha conversas avançadas, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.
Destaque do Atlético Nacional, Hinestroza não deve permanecer no clube colombiano em 2026. O jogador tem o desejo de se transferir para o Boca Juniors, mas a negociação entre os colombianos e os argentinos travaram nos valores. O Vasco, então, apresentou uma proposta semelhante e entrou na disputa.
A proposta do Vasco gira em torno de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões). O valor é o mesmo oferecido pelo Boca Juniors, mas a diferença entre as propostas está nos bônus por metas. Assim, o Cruz-Maltino pode superar a concorrência do clube argentino, que aposta no desejo do jogador.
No ano passado, Hinestroza foi alvo do Fluminense, que tentou a contratação do atacante para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Na época, não houve acordo com o Atlético Nacional. No início deste ano, o Tricolor fez uma nova sondagem, mas não abriu negociação.
Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. Porém, o atacante ganhou destaque no Atlético Nacional. Contratado em 2024, soma 84 jogos, 11 gols marcados e 14 assistências.
