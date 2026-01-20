Marino Hinestroza com a camisa do Atletico NacionalDivulgação / Atletico Nacional

O Vasco levou a melhor na disputa com o Boca Juniors e está por detalhes para finalizar a contratação de Marino Hinestroza. Tanto o Atlético Nacional quanto o jogador colombiano já aceitaram a proposta vascaína.
O presidente do clube colombiano, Sebastián Arango, disse à imprensa local que a expectativa é finalizar a negociação ainda nesta terça-feira (20), com a assinatura do contrato.
O Vasco vai pagar 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Hinestroza.
Diante do valor e da porcentagem que terá direito, o Atlético Nacional optou pela proposta vascaína, deixando de lado o Boca Juniors. Os argentino foram pegos de surpresa com o chapéu que tomaram dos brasileiros, já que davam como praticamente certa a contratação do atacante colombiano.
Além de Hinestroza, o Vasco busca fechar a contratação de Brenner, da Udinese, da Itália. E os dois não devem ser os únicos reforços para o ataque, já que a diretoria se prepara para uma possível venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra.
Quem é o novo reforço do Vasco

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. Porém, o atacante ganhou destaque no Atlético Nacional. Contratado em 2024, soma 84 jogos, 11 gols marcados e 14 assistências.
No ano passado, o colombiano foi alvo do Fluminense, que tentou a contratação do atacante para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Na época, não houve acordo com o Atlético Nacional. No início deste ano, o Tricolor fez uma nova sondagem, mas não abriu negociação.