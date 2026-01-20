Maracanã reabre em 2026 com o primeiro clássico carioca da temporada: Flamengo x Vasco - Reprodução

Maracanã reabre em 2026 com o primeiro clássico carioca da temporada: Flamengo x VascoReprodução

Publicado 20/01/2026 10:31

A decisão do Flamengo e a busca por Paquetá



A péssima campanha do time sub-20, com apenas um ponto em três jogos e a lanterna entre os 12 participantes, obriga o Flamengo a tomar uma decisão que não queria: antecipar o retorno de alguns reservas. Até mesmo Filipe Luís pode estar à beira do campo para dar fim à incômoda posição que levaria o clube a disputar um quadrangular contra o rebaixamento e ter dois jogos a mais no calendário.



Em paralelo, o Rubro-Negro trabalha para convencer o West Ham a negociar Lucas Paquetá. As conversas ainda estão na definição de valores, com o clube inglês fazendo jogo duro para a proposta de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) e mais 5 milhões (R$ 31,2 milhões) em bônus por metas, além de querer o jogador até junho.



Há confiança de que a vontade de Paquetá poderá fazer a diferença, mas essa negociação ainda pode se arrastar por algum tempo.

Rayan é a maior preocupação do Vasco

Do outro lado, o Cruz-Maltino vive um momento de apreensão com a possibilidade de perder Rayan neste início de temporada. O atacante aceitou a proposta do Bournemouth, da Inglaterra, mas a diretoria não gostou dos valores. Coincidentemente, os mesmos 35 milhões de euros que o rival quer pagar por Paquetá.



busca por reforços para o ataque, com a possibilidade real de contratar Brenner, da Udinese (Itália) e

Diante do cenário, o Vasco ainda tenta segurar sua promessa de 19 anos e destaque absoluto do time. Ao mesmo tempo,, com a possibilidade real de contratar Brenner, da Udinese (Itália) e Hinestroza, do Atlético Nacional (Colômbia) . E pode ir em busca de mais um se perder Rayan.

Em meio a esses bastidores decisivos, Flamengo e Vasco têm um jogo.