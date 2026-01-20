Audi apresentou o R26, carro para a próxima temporada da Fórmula 1 - Divulgação / Audi

Publicado 20/01/2026 21:30

Rio - A Audi apresentou nesta terça-feira (20) o carro para a próxima temporada na Fórmula 1. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hulkenberg estiveram presentes no evento realizado em Berlim, na Alemanha, e viram de perto todos os detalhes do R26, monoposto que marca a estreia da equipe alemã na categoria.

A Audi adotou três cores como principais para o primeiro ano na Fórmula 1: prata, preto e vermelho. O prata faz parte da equipe desde a fundação — tom prateado era característico das escuderias alemãs desde as primeiras décadas do automobilismo. A Mercedes, por exemplo, outra equipe alemã do grid, também é conhecida por utilizar o tom prateado.

O tom prateado é a cor dominante e está presente na parte dianteira do carro. Já a parte traseira apresenta uma divisão entre preto e vermelho, cores frequentemente presentes nos veículos produzidos pela Audi e vencedores em outras categorias, como o Mundial de Endurance (WEC) e o Mundial de Rali (WRC). Por fim, a asa traseira é preta, com as tradicionais quatro argolas da marca em vermelho.

A Audi comprou 100% da Sauber e assumirá o lugar da equipe suíça no grid da Fórmula 1 em 2026. A equipe alemã chega com investimento do fundo do Catar e motor próprio — em um ano marcado justamente pelo novo regulamento de motores. Por exemplo, as unidades de potência seguem híbridas, mas a parte elétrica teve um grande aumento de potência, e os combustíveis precisam ser 100% sustentáveis.



Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg vão realizar os primeiros testes de pré-temporada, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no Circuito de Barcelona, na Espanha. Depois, as equipes vão realizar testes no Bahrein, entre os dias 11 e 13 de fevereiro e, em seguida, entre 18 e 20. A temporada 2026 da Fórmula 1 começa no dia 8 de março, em Melbourne, na Austrália.