Ao todo, mais de 15 lutadores locais estão confirmados nos cards das duas competições(Foto: Divulgação)

Publicado 20/01/2026 19:00 | Atualizado 20/01/2026 19:07

Brasília recebe nesta semana dois eventos de MMA com ampla participação de atletas do Distrito Federal e da região. O R1 Fighting Series 6 será realizado na quarta-feira (21), enquanto o LFA 225 acontece na sexta-feira (23), ambos na Arena BRB Nilson Nelson. Ao todo, mais de 15 lutadores locais estão confirmados nos cards das duas competições.



No LFA 225, representam Brasília os atletas Marcio Cabral, Daniel Araújo, Gabriel Vinícius, Pedro Souza, Leon Soares e Lucas Cruz. O card também conta com Aristides Vinícius e Lucas Gouveia, de Goiânia. Já no R1 Fighting Series 6, estão escalados Enzo Valadares, Pedro Pereira, Marlon Santo, Jorge Fábio, Nilson Silva, Iago Pereira, Cauã Leopoldina, William Costa, João Vitor Cavalcanti e João Pedro Moreira.