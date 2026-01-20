Ao todo, mais de 15 lutadores locais estão confirmados nos cards das duas competições(Foto: Divulgação)
No LFA 225, representam Brasília os atletas Marcio Cabral, Daniel Araújo, Gabriel Vinícius, Pedro Souza, Leon Soares e Lucas Cruz. O card também conta com Aristides Vinícius e Lucas Gouveia, de Goiânia. Já no R1 Fighting Series 6, estão escalados Enzo Valadares, Pedro Pereira, Marlon Santo, Jorge Fábio, Nilson Silva, Iago Pereira, Cauã Leopoldina, William Costa, João Vitor Cavalcanti e João Pedro Moreira.
- Em edição especial no BOPE, Jungle Fight 144 coroa João Dantas campeão e é marcado por festival de finalizações
- Tropa Thai fatura três cinturões, supera adversidades e mira 2026 como temporada de afirmação no MMA
- Multicampeã no Jiu-Jitsu, Bia Basílio fará sua estreia no MMA na próxima sexta-feira (23), pelo LFA; veja
O R1 será utilizado como etapa de observação para o LFA, com o atleta de melhor desempenho do evento recebendo contrato com a organização. A proposta é oferecer experiência competitiva e visibilidade para lutadores em início de trajetória ou em fase de consolidação no cenário profissional.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão destacou a importância da realização dos eventos na capital federal. “Brasília tem uma base ativa de atletas e eventos como o R1 e o LFA permitem que esses nomes lutem em casa e sejam avaliados dentro de uma estrutura profissional”, afirmou.
Ele também agradeceu o apoio institucional. “O suporte do governador Ibaneis Rocha, do secretário de Esportes Renato Junqueira e do deputado federal Júlio César Ribeiro tem sido importante para viabilizar ações desse porte e manter o MMA em atividade no Distrito Federal”, concluiu.
Tanto o R1 Fighting Series quanto o LFA serão aberto ao público, com sistema de ingresso solidário. Cada ingresso deverá ser trocado por 1 kg de alimento não perecível no dia do evento, mediante apresentação de documento com foto.
Acesse os links: https://www.sympla.com.br/evento/lfa-225/3265292 e https://www.sympla.com.br/evento/r1-vi/3269792.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.