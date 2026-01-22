Bia Basílio treinou com os atletas da Fighting Nerds visando sua aguardada estreia no MMA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 22/01/2026 08:00 | Atualizado 22/01/2026 11:06

Multicampeã no Jiu-Jitsu, com conquistas expressivas nos principais torneios da IBJJF e também no ADCC, Bia Basílio está prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória nas artes marciais.

A faixa-preta fará sua aguardada estreia no MMA nesta sexta-feira (23), no LFA 225, em Brasília, enfrentando a compatriota Jéssica Oliveira. O evento é reconhecido como uma das principais plataformas de projeção internacional, frequentemente servindo como porta de entrada para o UFC.

Vivendo um momento de renovação após superar um longo período afastada por lesão, a atleta destacou, em entrevista ao “Recorte da Luta” como essa pausa acabou influenciando positivamente sua motivação para encarar o desafio do MMA.

“Eu acabei voltando de um período de lesão longo. Isso, por pior que tenha sido, eu tenho me sentido renovada para essa nova fase (no MMA)”, afirmou.

Inserida na rotina da Fighting Nerds, equipe que conta com lutadores que se destacam no UFC, Bia Basílio também ressaltou a confiança no processo de aprendizado e na preparação física desenvolvida ao longo dos últimos meses, elemento considerado essencial para a adaptação às exigências do cage.

“Estou me sentindo confiante, eu sou uma pessoa que pega as coisas com facilidade, pego a informação e transformo aquilo em ação, então isso para mim é muito bom”, explicou.

Projetando a estreia profissional, a faixa-preta explicou que o camp foi conduzido em alto nível de exigência, já pensando em desafios maiores no futuro e na adaptação às diferentes categorias de peso dentro do MMA.

“Eu estou me sentindo fisicamente muito bem preparada, tanto esteticamente quanto me sentindo forte, fazendo muita força e trabalhando a velocidade”, destacou.

Apesar da vasta bagagem no Jiu-Jitsu e no grappling, Bia Basílio reconhece que a transição para o striking e as outras áreas do MMA exigem ajustes técnicos e mentais, sobretudo no controle de ego e na disposição para errar durante o processo de evolução.

“O que torna mais fácil para mim essa transição do Jiu-Jitsu para o striking é a minha entrega e a minha disciplina, a minha vontade de querer aprender”, avaliou.

Por fim, a atleta fez questão de valorizar o ambiente de treinos e o suporte recebido diariamente, projetando uma estreia marcada por entrega total e ambição dentro do LFA.

“Alguns parceiros de treino também têm me ajudado bastante, as meninas têm me ajudado muito, os treinadores da Fighting Nerds têm me ajudado bastante, e quem está comigo no dia a dia sabe o quanto eu me entrego, o quanto eu me esforço para aprender”, disse a multicampeã, que seguiu:

“Então, eu acho que, mesmo sendo difícil, isso é o que acaba tornando também mais fácil, além da minha facilidade em aprender. Mas é isso, é entrega diária, é vontade, ousadia e alegria para ser um campeão, para ser a campeã e a ‘Bia Champion’ estará lutando no LFA, fazendo a estreia no LFA 225 e estou muito feliz com essa oportunidade que Deus tem me dado”, finalizou.