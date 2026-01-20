Gabi Pessanha esteve presente no Jungle Fight 144, realizado no BOPE no último fim de semana - (Foto: Marcos Castro)

Gabi Pessanha esteve presente no Jungle Fight 144, realizado no BOPE no último fim de semana (Foto: Marcos Castro)

Publicado 20/01/2026 09:00 | Atualizado 20/01/2026 11:44

Maior atleta da atualidade no Jiu-Jitsu, com dez títulos mundiais conquistados, Gabi Pessanha marcou presença no último fim de semana no Jungle Fight 144, edição histórica que comemorou os 48 anos do BOPE. O evento foi realizado na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, reunindo grandes combates em uma noite simbólica para o MMA nacional, em uma parceria com a LBV (Legião da Boa Vontade), Super Radio Brasil e a Loterj.

Animada com a oportunidade de acompanhar o show de perto, Gabi falou sobre a experiência inédita de assistir a um evento de MMA ao vivo e a adrenalina vivida: “Pela primeira vez assistindo o Jungle Fight e, ainda de quebra, aqui no BOPE. Só quero agradecer pela recepção e estou bem feliz de estar vivendo coisas além de campeonatos de Jiu-Jitsu. É uma experiência nova assistir o Jungle Fight pela primeira vez”, afirmou a multicampeã mundial.

Além da presença no evento, Gabi Pessanha revelou que retornará ao BOPE no próximo mês de fevereiro para ministrar um treinamento especial aos oficiais da corporação, compartilhando seu vasto conhecimento na arte suave. Antes disso, a carioca embarca para Portugal para disputar o Europeu de Jiu-Jitsu no próximo fim de semana.

“Em breve vou fazer um treinamento aqui no BOPE, tenho certeza que estarei suando a camisa, vai ser sinistro (risos). E também podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento através do Jiu-Jitsu”, completou a atleta, reforçando a conexão cada vez maior entre o Jiu-Jitsu de alto rendimento e as forças de segurança.