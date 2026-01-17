Jungle Fight tem edição histórica neste sábado (17) na sede do Bope, no Rio de Janeiro - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Jungle Fight tem edição histórica neste sábado (17) na sede do Bope, no Rio de Janeiro (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 17/01/2026 12:00 | Atualizado 17/01/2026 17:20

O Jungle Fight 144 será realizado neste sábado (17), na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A edição integra as comemorações pelos 48 anos da unidade, a serem completados na próxima segunda-feira (19). O evento será transmitido ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 19h (horário de Brasília).

Na sexta-feira (16) aconteceu a pesagem oficial e as encaradas finais, realizadas na laje do batalhão. Os lutadores da luta principal, João Dantas, de São Paulo, e Rodolfo dos Santos, do Pará, confirmaram a disputa do cinturão do peso-médio ao baterem o peso. Atual campeão, Dantas faz sua primeira defesa de título.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a relação entre o esporte e a atividade policial: “Queremos mostrar que o Brasil também forma policiais preparados para atuar nos cenários mais difíceis, assim como forma lutadores prontos para competir em alto nível. Policiais e atletas precisam de disciplina, preparo e coragem para cumprir suas missões. São exemplos que podem inspirar jovens das comunidades. Aproveito para agradecer o trabalho do coronel Menezes, do coronel Benevenuto e do tenente-coronel Corbage”, afirmou.

Wallid também agradeceu o apoio institucional para a realização de mais uma edição do evento no estado: “Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, por manterem o Jungle Fight no Rio. Esse apoio gera oportunidade para atletas de comunidades e mostra o esporte como um caminho de inclusão social”, disse.

Pouco antes da pesagem, o comandante do Bope, tenente-coronel Corbage, recebeu os atletas e falou sobre o significado do evento para a tropa: “Receber atletas de alto rendimento no Bope faz sentido. Somos uma tropa de elite e vivemos de disciplina, preparo físico e mental, dedicação e propósito. Assim como os lutadores, passamos períodos longe da família para cumprir uma missão. Subir no ringue exige coragem. Ir para o front também. Aqui, o compromisso é fazer história”, declarou.

Presidente da Loterj, Hazenclever Cançado ressaltou o momento do evento dentro do calendário esportivo do estado. “Essa edição especial representa uma etapa importante de um ciclo. O Jungle Fight voltou ao Rio, realizou etapas classificatórias e agora esses atletas chegam à disputa de título. São representantes do Rio de Janeiro que podem sair campeões. É um processo que caminha para seu encerramento”, afirmou.

CARD COMPLETO:

Jungle Fight 144 – 48 anos do BOPE

Batalhão de Operações Policiais Especiais, Rio de Janeiro, RJ

Sábado, 17 de janeiro de 2026

Transmissão: SporTV e Combate

Card oficial (19h, horário de Brasília)

Peso-médio (até 84kg): João Dantas (SP) x Rodolfo dos Santos (PA)

Peso-galo (até 61kg): Francisco Tratorzinho (RJ) x Edson de Amaral (PA)

Peso-leve (até 70kg): Lucas Eduardo dos Santos (AP) x Albert Vieira (RJ)

Peso meio-médio (até 77kg): Lucas Rodrigues (RJ) x Igor Zanuncio (ES)

Peso-pena (até 66kg): Anderson Leal (RJ) x Antonio “Ceará de Aço” (RJ)

Peso-médio (até 84kg): Yuri Machado (RJ) x Eduardo Alves Rodrigues (RJ)

Peso-palha (até 52kg): Cecília Pereira (RJ) x Maria Fernandes (RJ)

Peso-mosca (até 57kg): Regiane Tatalia (SP) x Beatris Guimarães (AP)

Peso-pena (até 66kg): Danilo Ferreira Lima (RJ) x Bruce Lee Almeida (MG)

Peso-mosca (até 57kg): Mateus “Adesanya” (RJ) x Renzo Barreto (RJ)

Peso-pena (até 66kg): Harife Oliveira (RJ) x Eliseu Andrade (RJ)