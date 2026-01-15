João Dantas fará sua primeira defesa de título na luta principal(Foto: Divulgação Jungle Fight)
A luta principal vale o cinturão dos pesos médios. O atual campeão, João Dantas, de São Paulo, fará sua primeira defesa de título, contra Rodolfo dos Santos, do Pará. Dantas tem sete vitórias por nocaute em nove lutas. Dos Santos soma cinco triunfos, quatro por nocaute, em oito combates. O histórico dos dois indica um confronto com possibilidade de definição antes do fim do quinto round.
O card conta com 14 lutas e reúne 28 atletas. Destes, 17 são do Rio de Janeiro e oriundos de projetos sociais. A maioria foi selecionada na última edição das Eliminatórias Jungle, realizada em novembro do ano passado. Inclusive, nesta sexta-feira terá uma nova edição da seletiva, visando as próximas edições do Jungle Fight.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou o simbolismo da edição. “Queremos mostrar que também temos os melhores policiais do mundo, não só os melhores lutadores. Esses heróis, policiais e lutadores, precisam ser referência para os jovens das comunidades e favelas. A profissão mais parecida com a de lutador é a de policial, porque as duas exigem disciplina, preparo e espírito de combate. Parabenizo o Cel. Menezes, o Cel. Benevenuto e o Ten.-Cel. Corbage pelo trabalho desenvolvido”.
Wallid também projetou o ano da organização. “O Jungle Fight entra em 2026 ampliando o trabalho de revelar talentos e gerar oportunidades para atletas de todo o país. Esse projeto só é possível com apoio institucional. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, pelo suporte para que essa primeira edição do ano aconteça no Rio e por entenderem o esporte como ferramenta de inclusão social".
Presidente da Loterj, Hazenclever Cançado destacou as oportunidades geradas através das Eliminatórias Jungle. “Essas eliminatórias são o primeiro passo de muitos sonhos. Para esses guerreiros e guerreiras das comunidades do Rio, o Jungle Fight é a chance de mudar a própria história através do esporte. É isso que nos move: dar oportunidade, acolher talentos e mostrar que o caminho do bem sempre vale a pena”.
Confira abaixo o card completo do evento:
Jungle Fight 144 - 48 anos do BOPE
Batalhão de Operações Policiais Especiais, Rio de Janeiro, RJ
17 de janeiro de 2026
84kg: João Dantas (SP) x Rodolfo dos Santos (PA)
61kg: Ivan Carlos “Dragon” (RJ) x Edson de Amaral (PA)
70kg: Lucas Eduardo dos Santos (AP) x Albert Vieira (RJ)
77kg: Wesley “Bananeira”(RJ) x Igor Zanuncio (ES)
66kg: Anderson Leal (RJ) x Antonio “Ceará de Aço” (RJ)
57kg: Nyldean Paes (RJ) x Mário “Junior Orelha” (MA)
84kg: Davi Leite (RJ) x Eduardo Alves Rodrigues (RJ)
52kg: Cecília Pereira (RJ) x Maria Fernandes (RJ)
57kg: Regiane Tatalia (SP) x Beatris Guimarães (AP)
77kg: Vinícius Calvano (RJ) x Patrick Oliveira (RJ)
66kg: Danilo Ferreira Lima (RJ) x Bruce Lee Almeida (MG)
57kg: Mateus “Adesanya” (RJ) x Renzo Barreto (RJ)
66kg: Harife Oliveira (RJ) x Eliseu Andrade (RJ)
