João Dantas fará sua primeira defesa de título na luta principal - (Foto: Divulgação Jungle Fight)

João Dantas fará sua primeira defesa de título na luta principal(Foto: Divulgação Jungle Fight)

Publicado 15/01/2026 14:00 | Atualizado 15/01/2026 14:36

O Jungle Fight 144 será realizado no próximo dia 17 de janeiro, na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro, em edição especial em homenagem aos 48 anos do Bope, celebrados no dia 19. O evento marca a abertura da temporada 2026 do Jungle Fight, maior organização de MMA da América Latina, com transmissão nos canais Sportv e Combate, a partir das 19h.



A luta principal vale o cinturão dos pesos médios. O atual campeão, João Dantas, de São Paulo, fará sua primeira defesa de título, contra Rodolfo dos Santos, do Pará. Dantas tem sete vitórias por nocaute em nove lutas. Dos Santos soma cinco triunfos, quatro por nocaute, em oito combates. O histórico dos dois indica um confronto com possibilidade de definição antes do fim do quinto round.