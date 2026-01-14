Expectativa é de uma verdadeira guerra entre Holloway e Do Bronx(Foto: Reprodução)
Nos últimos dias, um vídeo divulgado nas redes sociais pelo atleta Bruno "Gafanhoto" mostrou um recorte simbólico da preparação do ex-campeão dos leves. Durante uma sessão de treinos, Charles aparece apontando para o centro da área de combate, gesto popularizado por Holloway, antes de engajar imediatamente em uma sequência intensa de golpes com o parceiro, simulando exatamente a dinâmica esperada para o combate principal do evento.
A atitude foi interpretada por fãs e analistas como uma mensagem direta: se Holloway convidar para a trocação, Do Bronx não deve se esquivar. Conhecido historicamente por sua agressividade e alto volume ofensivo, o paulista parece disposto a testar suas credenciais em pé contra um dos strikers mais duráveis e técnicos da história do UFC, mesmo tendo no jogo de solo uma de suas maiores armas.
Apontar para o chão, vale lembrar, se tornou uma assinatura de Max Holloway ao longo da carreira. Embora tenha utilizado o gesto pela primeira vez ainda em 2016, diante de Ricardo Lamas, foi no UFC 300, em 2024, que a provocação ganhou status icônico. Naquela noite, após dominar Justin Gaethje por cinco rounds, o havaiano chamou o rival para o centro do octógono nos segundos finais e encerrou o duelo com um nocaute memorável no último segundo.
Holloway voltou a repetir a estratégia no UFC 319, contra Dustin Poirier. Desta vez, porém, o desfecho foi diferente: após sofrer uma sequência pesada de golpes, o americano optou por amarrar o confronto no clinch, evitando uma troca aberta nos instantes finais. O histórico reforça o risco - e o espetáculo - que envolve esse tipo de convite.
Diante desse contexto, o duelo entre Charles do Bronx e Max Holloway promete um choque de estilos com alto potencial de violência técnica. Se depender dos sinais emitidos nos bastidores, o brasileiro parece pronto para aceitar o desafio em qualquer terreno.
