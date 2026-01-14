Expectativa é de uma verdadeira guerra entre Holloway e Do Bronx - (Foto: Reprodução)

Charles do Bronx já começa a dar sinais claros de como pretende encarar Max Holloway no aguardado confronto principal do UFC 326. O brasileiro mede forças com o havaiano no dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), em disputa válida pelo cinturão "BMF", e tudo indica que não pretende recuar caso a luta se transforme em um duelo aberto de trocação, marca registrada do adversário.

A atitude foi interpretada por fãs e analistas como uma mensagem direta: se Holloway convidar para a trocação, Do Bronx não deve se esquivar. Conhecido historicamente por sua agressividade e alto volume ofensivo, o paulista parece disposto a testar suas credenciais em pé contra um dos strikers mais duráveis e técnicos da história do UFC, mesmo tendo no jogo de solo uma de suas maiores armas. Nos últimos dias, um vídeo divulgado nas redes sociais pelo atleta Bruno "Gafanhoto" mostrou um recorte simbólico da preparação do ex-campeão dos leves. Durante uma sessão de treinos, Charles aparece apontando para o centro da área de combate, gesto popularizado por Holloway, antes de engajar imediatamente em uma sequência intensa de golpes com o parceiro, simulando exatamente a dinâmica esperada para o combate principal do evento.A atitude foi interpretada por fãs e analistas como uma mensagem direta: se Holloway convidar para a trocação, Do Bronx não deve se esquivar. Conhecido historicamente por sua agressividade e alto volume ofensivo, o paulista parece disposto a testar suas credenciais em pé contra um dos strikers mais duráveis e técnicos da história do UFC, mesmo tendo no jogo de solo uma de suas maiores armas.





Apontar para o chão, vale lembrar, se tornou uma assinatura de Max Holloway ao longo da carreira. Embora tenha utilizado o gesto pela primeira vez ainda em 2016, diante de Ricardo Lamas, foi no UFC 300, em 2024, que a provocação ganhou status icônico. Naquela noite, após dominar Justin Gaethje por cinco rounds, o havaiano chamou o rival para o centro do octógono nos segundos finais e encerrou o duelo com um nocaute memorável no último segundo.



Holloway voltou a repetir a estratégia no UFC 319, contra Dustin Poirier. Desta vez, porém, o desfecho foi diferente: após sofrer uma sequência pesada de golpes, o americano optou por amarrar o confronto no clinch, evitando uma troca aberta nos instantes finais. O histórico reforça o risco - e o espetáculo - que envolve esse tipo de convite.



Diante desse contexto, o duelo entre Charles do Bronx e Max Holloway promete um choque de estilos com alto potencial de violência técnica. Se depender dos sinais emitidos nos bastidores, o brasileiro parece pronto para aceitar o desafio em qualquer terreno.