Sexta edição do R1 Fighting Series promete grandes combates(Foto: Divulgação)

Publicado 12/01/2026 15:00 | Atualizado 12/01/2026 16:26

Brasília recebe no dia 21 de janeiro o R1 Fighting Series 6, evento que abre a semana do MMA na capital federal, dois dias antes da realização do LFA 225, marcado para o mesmo palco. A Arena BRB Nilson Nelson será sede das duas competições, em uma programação integrada que conecta o cenário nacional ao circuito internacional da modalidade.



O R1 será utilizado como etapa preparatória para o LFA, em uma parceria entre as organizações. O lutador que tiver a melhor performance do card conquistará um contrato cm o LFA, reforçando o papel do evento como vitrine para novos nomes do esporte. A proposta é oferecer rodagem competitiva, avaliação técnica e exposição aos lutadores que buscam espaço em eventos de maior alcance.