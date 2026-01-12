Sexta edição do R1 Fighting Series promete grandes combates(Foto: Divulgação)
O R1 será utilizado como etapa preparatória para o LFA, em uma parceria entre as organizações. O lutador que tiver a melhor performance do card conquistará um contrato cm o LFA, reforçando o papel do evento como vitrine para novos nomes do esporte. A proposta é oferecer rodagem competitiva, avaliação técnica e exposição aos lutadores que buscam espaço em eventos de maior alcance.
A luta principal do R1 Fighting Series 6 será o duelo internacional entre os pesos-penas João Pedro Moreira, do Brasil, e Leandro Solano, da Venezuela. O confronto lidera um card formado por atletas de diferentes regiões do país, com presença expressiva de lutadores de Brasília e entorno, reunindo nomes do card principal, preliminares e do segmento amador.
Além da integração com o LFA, o evento é promovido em parceria com o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, dentro de uma agenda voltada ao incentivo às artes marciais mistas e à realização de eventos esportivos na capital.
O R1 Fighting Series 6 será transmitido ao vivo pelo canal oficial da organização, a partir das 18h, no horário de Brasília.
O R1 adotará o modelo de ingresso solidário, em iniciativa realizada em parceria com a Secretaria de Esporte do Distrito Federal e com o Instituto Brasil Sapiens. Os ingressos estão disponíveis através do link https://www.sympla.com.br/evento/r1-vi/3269792. Cada ingresso deverá ser trocado por 1 kg de alimento não perecível no dia do evento, mediante apresentação de documento com foto na bilheteria.
Confira abaixo o card completo do evento (sujeito a alterações):
R1 Fighting Series 6
Arena BRB Nilson Nelson, Brasília, DF
21 de janeiro de 2026
Principal
Peso-pena: Leandro Solano x João Pedro Moreira
Peso-mosca: Tiago Taveira x João Vitor Cavalcante
Peso-galo: João Vitor Pereira x Maycon Douglas
Peso-meio-médio: William Costa x Lucas Silva
Peso-pena: Hiago Pereira x Kaua Leopoldina
Preliminar
Peso-mosca: Nilson Silva x Ricardo Lemos
Peso-galo: Savio Silva x Almir Augusto
Peso-galo: Pedro Henrique x Jorge Fabio Cordeiro
Peso-galo: Johnne Klyffe x Juan Costa
Peso-pesado: Felipe Lima x Marllon Santos
Amador
Peso-mosca (Amador): Pedro Pereira x Enzo Valadares
