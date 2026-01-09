André Dida voltou a pedir luta de Boxe contra Popó - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/01/2026 11:00

A repercussão da luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2 abriu espaço para um novo personagem entrar em cena. André Dida, treinador de Wanderlei e figura central na confusão ocorrida após o confronto, resolveu se colocar diretamente no radar do tetracampeão mundial de Boxe e lançou um desafio público para enfrentá-lo no ringue.



Em entrevista ao “Portal do Vale Tudo”, Dida explicou que, até então, respeitava a condição de aposentado de Popó. No entanto, segundo ele, a sequência de lutas do ex-campeão contra adversários considerados menos experientes abriu margem para que um confronto entre ambos passasse a fazer sentido do ponto de vista esportivo e midiático. Na visão do treinador, o interesse do público também pesaria a favor do duelo.



“Eu respeito ele (Popó) porque ele falou que se aposentou, né… Então o Popó se aposentou e eu falei: cara, tá tudo certo. Agora, se ele continuar lutando com essa galerinha aí que ele fica pegando, eu acho que daí faria sentido uma luta minha com ele. Por quê? Tem muita gente que quer ver ele me bater, e tem muita gente que quer ver eu bater nele”, afirmou André Dida.