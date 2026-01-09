André Dida voltou a pedir luta de Boxe contra Popó (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao “Portal do Vale Tudo”, Dida explicou que, até então, respeitava a condição de aposentado de Popó. No entanto, segundo ele, a sequência de lutas do ex-campeão contra adversários considerados menos experientes abriu margem para que um confronto entre ambos passasse a fazer sentido do ponto de vista esportivo e midiático. Na visão do treinador, o interesse do público também pesaria a favor do duelo.
“Eu respeito ele (Popó) porque ele falou que se aposentou, né… Então o Popó se aposentou e eu falei: cara, tá tudo certo. Agora, se ele continuar lutando com essa galerinha aí que ele fica pegando, eu acho que daí faria sentido uma luta minha com ele. Por quê? Tem muita gente que quer ver ele me bater, e tem muita gente que quer ver eu bater nele”, afirmou André Dida.
O treinador foi além e demonstrou confiança ao projetar o possível embate, afirmando acreditar que poderia surpreender o mundo do Boxe caso tivesse a oportunidade. Para ele, o episódio de confusão no evento acabou funcionando como um catalisador, aproximando seu nome ao de Popó e alimentando especulações sobre o confronto.
“Eu falei: seria interessante eu com ele. Eu acredito que posso ganhar do Popó. Eu ia chocar o mundo nessa parte aí. Se me der uma oportunidade, eu posso desligar o Popó. Aí apareceu a sua grande oportunidade. Rolou essa cagada que o time dele fez, rolou aquela m*rda em cima do ringue”, completou.
Por fim, André Dida destacou que a motivação não seria financeira, mas sim esportiva. Segundo ele, a luta representaria um grande desafio pessoal e um combate de alto interesse para os fãs, independentemente de bolsa ou promoção envolvida.
“Então, se tiver algum empresário, alguém que queira fazer essa coisa, principalmente o Popó, se ele aceitar essa luta, eu quero lutar com você, Popó seria pra mim um grande combate e eu tenho certeza que eu posso vencer ele”, concluiu.
