Velódromo será o palco do Rio Summer National Open de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto: CBJJD)

Publicado 09/01/2026 09:00

A temporada 2026 do Jiu-Jitsu desportivo começa oficialmente com o Rio Summer National Open, evento que abre o Circuito Rio Mineirinho 2026 - organizado pela CBJJD. A competição será realizada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Velódromo do Parque Olímpico da Barra, prometendo alto nível técnico e grande presença de atletas e equipes logo na primeira etapa do ano.



Os interessados em competir devem ficar atentos: o 1º lote de inscrições com desconto se encerra nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro. Além disso, a filiação na CBJJD também está com valor promocional até a mesma data, representando uma oportunidade importante para quem deseja iniciar a temporada economizando e já somando pontos no ranking.