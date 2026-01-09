Velódromo será o palco do Rio Summer National Open de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto: CBJJD)
Os interessados em competir devem ficar atentos: o 1º lote de inscrições com desconto se encerra nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro. Além disso, a filiação na CBJJD também está com valor promocional até a mesma data, representando uma oportunidade importante para quem deseja iniciar a temporada economizando e já somando pontos no ranking.
Junto às medalhas e os importantes pontos, o Rio Summer National Open terá outro papel especial no calendário. O campeonato vai ser palco da premiação oficial do ranking 2025, reconhecendo atletas e equipes que se destacaram ao longo da última temporada e encerrando oficialmente o ciclo competitivo anterior.
"A etapa também marcará o início do nosso pacote de incentivos do Circuito, com passagens internacionais para competir na Europa nos eventos da ISBJJA, premiações em dinheiro e a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team entre os principais. Desde a primeira etapa, atletas já entram na disputa pelos maiores prêmios da temporada", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
Com expectativa de casa cheia e grandes lutas do kids ao master, o Rio Summer National Open reforça o convite à comunidade do Jiu-Jitsu para dar a largada em 2026 em grande estilo. As inscrições seguem abertas no site oficial até 23/01, mas o alerta está dado: o desconto do 1º lote termina nesta sexta-feira (9).
