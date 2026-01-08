Após derrota no Boxe, McGregor quer nova luta contra Floyd, mas no MMA - (Foto: Reprodução)

Após derrota no Boxe, McGregor quer nova luta contra Floyd, mas no MMA(Foto: Reprodução)

Publicado 08/01/2026 19:00

Conor McGregor voltou a chamar atenção no cenário dos esportes de combate ao sugerir um novo confronto contra Floyd Mayweather, desta vez sob as regras do MMA. O irlandês indicou que o duelo poderia acontecer no card especial que o UFC planeja realizar no gramado da Casa Branca, em junho, como parte das celebrações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, o que adicionaria um forte componente simbólico ao evento.



A provocação foi feita por meio de uma publicação no "X" (antigo Twitter), na qual o ex-campeão dos pesos-penas e leves do Ultimate marcou diretamente Dana White e o próprio Mayweather. Na mensagem, McGregor se colocou à disposição para enfrentar o astro do Boxe no octógono e ironizou o desfecho de uma eventual luta de MMA, tratando o confronto como algo rápido e desequilibrado a seu favor.



“Bons tempos, Dana White, UFC. Floyd Mayweather Jr, quando você estiver pronto para aquela luta de MMA prometida, eu estou aqui. Ouvi dizer que a Casa Branca é ótima no verão. Só brincando, Mike (Michael Chandler)! Embora… Eu poderia lutar contra os dois na mesma noite. Floyd no MMA? Fácil. Dez segundos”, escreveu o irlandês.