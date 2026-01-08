Após derrota no Boxe, McGregor quer nova luta contra Floyd, mas no MMA(Foto: Reprodução)
A provocação foi feita por meio de uma publicação no "X" (antigo Twitter), na qual o ex-campeão dos pesos-penas e leves do Ultimate marcou diretamente Dana White e o próprio Mayweather. Na mensagem, McGregor se colocou à disposição para enfrentar o astro do Boxe no octógono e ironizou o desfecho de uma eventual luta de MMA, tratando o confronto como algo rápido e desequilibrado a seu favor.
“Bons tempos, Dana White, UFC. Floyd Mayweather Jr, quando você estiver pronto para aquela luta de MMA prometida, eu estou aqui. Ouvi dizer que a Casa Branca é ótima no verão. Só brincando, Mike (Michael Chandler)! Embora… Eu poderia lutar contra os dois na mesma noite. Floyd no MMA? Fácil. Dez segundos”, escreveu o irlandês.
Apesar da repercussão nas redes sociais, o cenário considerado mais plausível para o retorno de McGregor ao octógono segue sendo o confronto contra Michael Chandler. O duelo chegou a ser oficialmente agendado em outra ocasião, mas acabou não se concretizando após o irlandês sofrer uma lesão e se afastar da competição, adiando indefinidamente seus planos no UFC.
Ainda assim, a menção a Mayweather reacende uma rivalidade que transcendeu o MMA em 2017, quando ambos protagonizaram um dos maiores eventos comerciais da história do Boxe. Na ocasião, McGregor debutou nos ringues profissionais e acabou derrotado por nocaute técnico no décimo round, em luta vencida pelo norte-americano.
Do ponto de vista técnico, um eventual encontro no MMA teria contornos completamente diferentes. Especialista absoluto na trocação com as mãos, Floyd Mayweather jamais competiu profissionalmente no octógono, enquanto McGregor teria ampla vantagem em aspectos como chutes, grappling e jogo de solo. Mesmo sem confirmação oficial, a declaração do irlandês reforça sua estratégia recorrente de se manter em evidência e pressionar o UFC por lutas de alto impacto midiático.
