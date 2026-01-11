Trump e Dana White vêm alinhando detalhes de evento histórico do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/01/2026 17:00 | Atualizado 11/01/2026 20:37

Um dos eventos mais aguardados da história do Ultimate, o UFC na Casa Branca ganhou novos detalhes nesta semana. Em entrevista à "CBS", nos Estados Unidos, Dana White revelou informações inéditas sobre a logística e a grandiosidade do show programado para junho deste ano, que promete ser um marco não apenas para o MMA, mas para o esporte mundial.



Segundo o presidente do UFC, o evento terá capacidade limitada dentro do complexo oficial. O octógono será montado no Jardim Sul da Casa Branca, com público reduzido por questões de segurança: “Nós literalmente acabamos de passar por toda a logística de como montar tudo lá, quantas pessoas podemos ter. Parece que vamos ter 5 mil pessoas ao vivo no gramado da Casa Branca”, explicou White.