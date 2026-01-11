Trump e Dana White vêm alinhando detalhes de evento histórico do UFC(Foto: Reprodução)
Segundo o presidente do UFC, o evento terá capacidade limitada dentro do complexo oficial. O octógono será montado no Jardim Sul da Casa Branca, com público reduzido por questões de segurança: “Nós literalmente acabamos de passar por toda a logística de como montar tudo lá, quantas pessoas podemos ter. Parece que vamos ter 5 mil pessoas ao vivo no gramado da Casa Branca”, explicou White.
Para atender à enorme demanda de fãs, a organização planeja uma grande fan fest do lado de fora. O parque conhecido como Ellipse, localizado em frente à Casa Branca, poderá receber até 85 mil pessoas, com telões, palco e programação musical ao longo do dia.
Dana White ainda afirmou que o UFC pretende transformar a capital norte-americana no epicentro das lutas durante toda a semana do evento: “Nós vamos basicamente dominar Washington D.C. durante toda aquela semana com várias coisas diferentes para os fãs de lutas. E, obviamente, um evento único por ser capaz de ter isso na Casa Branca. Os lutadores vão caminhar do Salão Oval para o octógono”, revelou.
Apesar da expectativa altíssima, nenhuma luta foi oficialmente confirmada até o momento. Ainda assim, nomes de peso como Conor McGregor, Jon Jones e Alex Poatan já manifestaram publicamente o desejo de fazer parte do histórico card do UFC na Casa Branca, que promete entrar para a história do esporte.
