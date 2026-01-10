Poatan mal começou e já terminou relacionamento com também lutadora do UFC - (Foto: Reprodução)

O relacionamento entre Alex Poatan e Tracy Cortez, que havia chamado atenção do público do MMA nos últimos dias, chegou oficialmente ao fim. Na madrugada desta sexta-feira (9), o campeão meio-pesado do UFC utilizou suas redes sociais para anunciar o término com a lutadora americana, encerrando o romance apenas oito dias após a confirmação pública do casal.



Poatan e Tracy haviam assumido a relação de forma inesperada durante as celebrações de Ano Novo, quando passaram o Réveillon juntos. Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos da rotina pessoal e esportiva, incluindo sessões de treino de MMA realizadas em conjunto, o que reforçou a percepção de um envolvimento mais sério entre os atletas do UFC.

O brasileiro foi direto ao comunicar a decisão aos fãs, adotando um tom respeitoso ao falar sobre a separação: “Obrigado aos meus fãs por todo o carinho. Gostaria de comunicar a vocês que, embora eu e a Tracy tenhamos compartilhado ótimos momentos juntos, decidimos que seria melhor para nós dois seguirmos em caminhos separados. Desejo a ela tudo de bom em sua jornada”, declarou Poatan por meio dos "stories" do seu Instagram.



Até o momento, Tracy Cortez não se manifestou publicamente sobre o assunto. O silêncio da peso-mosca do UFC gerou diferentes reações entre os fãs: enquanto alguns acreditam que o anúncio possa ser apenas uma brincadeira do brasileiro, outros avaliam que a lutadora deve se pronunciar nos próximos dias para confirmar o fim do relacionamento.





No aspecto esportivo, Alex Poatan segue com os holofotes voltados para sua trajetória dentro do Ultimate. Ex-campeão dos médios e atual dono do cinturão dos meio-pesados, o striker brasileiro já manifestou interesse em buscar um feito histórico: conquistar um terceiro título em categorias diferentes, desta vez entre os pesos-pesados.



Sem luta marcada no momento, Poatan aguarda definições da organização sobre seus próximos passos. Enquanto o romance com Tracy Cortez parece ter ficado para trás, o brasileiro mantém vivo o foco em novos desafios competitivos e em ampliar ainda mais seu legado no MMA mundial.