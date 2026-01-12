Poatan reconquistou o cinturão dos meio-pesados na luta principal do UFC 320 - (Foto: Reprodução)

Poatan reconquistou o cinturão dos meio-pesados na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução)

Publicado 12/01/2026 09:00

A possibilidade de Alex Poatan se aventurar nos pesos-pesados do UFC segue ganhando força nos bastidores do MMA. Atual campeão dos meio-pesados e ex-dono do cinturão dos médios, o brasileiro já manifestou publicamente o interesse em subir para a categoria mais nobre do esporte, onde nomes como o campeão Tom Aspinall e Ciryl Gane, que já obteve o cinturão interino, dominam o cenário. Entre fãs e analistas, o debate gira em torno de como o poder de nocaute e o refinado Boxe de Poatan se traduziriam contra atletas naturalmente maiores e mais fortes.

Os rumores se intensificaram nas últimas semanas com a possibilidade de Poatan enfrentar Ciryl Gane em uma disputa de cinturão interino dos pesados, enquanto Aspinall se recupera da grave lesão no olho sofrida justamente contra o francês, no fim de 2025. A indefinição na categoria abre espaço para especulações, embora o UFC e Dana White ainda não tenham dado sinal verde para a mudança de divisão do brasileiro, que segue sem luta marcada para o início de 2026.Quem entrou na discussão foi Jamahal Hill, ex-campeão dos meio-pesados e que já foi nocauteado por Poatan. Em entrevista ao canal "The Schmo", Hill afirmou que vê chances reais de sucesso do brasileiro entre os pesados: “É possível, especialmente depois do que vimos na última luta, Aspinall contra Ciryl Gane. Você viu o Ciryl Gane, o quão eficaz foi o jab. Tom pode ser superado no Boxe. Existe a possibilidade de ele ser superado no boxe”, analisou o americano, que completou:“É um pedido complicado para ele (Poatan), simplesmente pelo fato de que o cara vai lutar agarrando. Eles vão agarrar. O Poatan já conseguiu defender quedas, mas já foi colocado no chão nos meio-pesados. Esses caras grandes do peso-pesado vão simplesmente levantá-lo. Eles realmente vão conseguir levantá-lo. … É possível. Tudo o que precisa é de um soco”, completou.