Visita reforçou a importância do lado social nas artes marciais(Foto: Jungle Fight)

Publicado 11/01/2026 12:00 | Atualizado 12/01/2026 16:21

O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, e o campeão peso-galo da organização, Tiago Pereira, visitaram na última sexta-feira (9) o Comando de Ações Especiais (COE) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A agenda incluiu passagem pelo Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP), onde conheceram as instalações da unidade e o projeto social voltado a jovens de comunidades do entorno.



Os visitantes acompanharam atividades do projeto “CIEsPP de Portas Abertas”, que oferece aulas de jiu-jitsu e outras modalidades esportivas. O dojo, inaugurado em 2020, é utilizado tanto pelos policiais em treinamento quanto por crianças e adolescentes atendidos pela iniciativa. O projeto conta com apoio da Legião da Boa Vontade (LBV), da Super Rádio Brasil, da Boomboxe, da Prime Esportes e Supermercados Zona Sul. Atualmente, cerca de 360 jovens participam das atividades, que incluem jiu-jitsu, judô, capoeira, muay thai, wrestling e futebol.

Wallid Ismail destacou a integração entre as instituições envolvidas. “Essa união de parceiros em prol do social tem impacto direto na vida desses jovens. É importante ver de perto esses futuros atletas e entender como o esporte pode abrir caminhos”, afirmou. Ele também ressaltou a atuação da Polícia Militar. “As pessoas conhecem o trabalho operacional, mas muitas vezes não veem o trabalho de prevenção feito dentro dos batalhões”, disse.A atividade foi conduzida pelo comandante do COE, coronel Benevenuto, e contou com a presença de comandantes de unidades operacionais especiais, representantes de projetos sociais e parceiros institucionais, entre eles o presidente da Loterj, Hazenclever Cançado. Segundo Benevenuto, a iniciativa reforça a aproximação com a comunidade. “A Polícia abre as portas e oferece oportunidade para crianças e jovens. Muitos passaram por esses projetos e hoje contribuem com a sociedade. É um trabalho construído em parceria”, afirmou.O comandante do CIEsPP, major Rosner, explicou que o projeto funciona há cerca de três anos e já atendeu milhares de jovens. “Sem os parceiros, esse trabalho não seria possível. A confiança das famílias e o envolvimento dos alunos sustentam a continuidade do projeto”, declarou o major.Durante o encontro, o campeão do Jungle Fight Tiago Pereira conversou com os participantes e relatou sua trajetória no esporte. “Hoje vivo da luta e sustento minha família por meio do MMA. Isso começou em um projeto social. A dedicação e o apoio certo fazem diferença”.Hazenclever Cançado, presidente da Loterj, destacou o impacto da visita e a continuidade da parceria. “A visita ao COE fica marcada pela inspiração que esse projeto proporciona. São mais de 300 jovens atendidos por meio do esporte, criando oportunidades e novas perspectivas. A parceria com a Polícia Militar, a LBV e o Jungle Fight reforça um trabalho que gera acesso, referência e possibilidade de futuro para esses jovens”, afirmou.A visita integra a programação do Jungle Fight 144, que será realizado no próximo sábado (17), na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), em edição especial em celebração aos 48 anos do batalhão, comemorados no dia 19. O evento marca a abertura da temporada 2026 da organização e terá transmissão ao vivo do Sportv e do canal Combate, a partir das 19h.Além da realização do evento, o Jungle Fight, em parceria com a LBV, tem ampliado a aproximação com as forças policiais para fortalecer projetos sociais ligados ao esporte. A iniciativa segue a linha de atuação da organização, que há décadas oferece visibilidade e oportunidades a lutadores de MMA, ao mesmo tempo em que apoia ações de formação esportiva e social.