Ilia Topuria já pensa em data para retornar ao UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 12/01/2026 16:00

O período de afastamento de Ilia Topuria do MMA profissional parece estar próximo do fim. O campeão peso-leve do UFC, que havia interrompido momentaneamente sua carreira em meio a um processo judicial envolvendo sua ex-esposa, demonstrou otimismo ao projetar quando pretende voltar a competir na maior organização do mundo.



Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o georgiano radicado na Espanha indicou que trabalha com a possibilidade de retornar entre o fim da primavera e o início do verão no hemisfério norte. Na prática, isso abre espaço para que Topuria volte ao octógono a partir de junho, período em que tradicionalmente o UFC concentra eventos de grande visibilidade internacional.