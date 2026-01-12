Ilia Topuria já pensa em data para retornar ao UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o georgiano radicado na Espanha indicou que trabalha com a possibilidade de retornar entre o fim da primavera e o início do verão no hemisfério norte. Na prática, isso abre espaço para que Topuria volte ao octógono a partir de junho, período em que tradicionalmente o UFC concentra eventos de grande visibilidade internacional.
A projeção temporal coincide justamente com um dos cards mais aguardados da temporada. Marcado para o dia 14 de junho, o UFC Casa Branca, evento especial previsto para ocorrer na sede do governo dos Estados Unidos, em celebração aos 250 anos da Independência do país, deve reunir algumas das maiores estrelas do plantel. Dentro desse contexto, a presença do campeão dos leves seria esportivamente coerente e estrategicamente atrativa para a organização.
Enquanto resolve as pendências fora do cage, a divisão até 70kg segue em movimento. O UFC já definiu um confronto decisivo para os rumos imediatos da categoria, que pode impactar diretamente os planos de Topuria, assim que ele estiver pronto para competir novamente.
No próximo dia 24 de janeiro, Justin Gaethje e Paddy Pimblett se enfrentam na luta principal do UFC 324, em Las Vegas (EUA), em disputa pelo cinturão interino dos leves. O vencedor desse duelo ganhará não apenas um título provisório, mas também a condição de desafiante natural ao campeão linear, pavimentando o caminho para uma futura unificação contra Ilia Topuria.
Caso a previsão do georgiano se confirme, o retorno entre junho e julho se encaixaria perfeitamente no calendário competitivo da divisão. Isso permitiria ao UFC organizar um confronto de alto impacto técnico e midiático, colocando novamente Topuria no centro das atenções após um período atípico de pausa em plena ascensão no esporte.
