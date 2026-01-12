O projeto teve início em 2022 e hoje ajuda dezenas de jovens(Foto: Divulgação)
Atualmente, cerca de 45 alunos estão matriculados no projeto, divididos em duas turmas. As aulas são conduzidas pelo professor faixa-preta 6º grau André Seabra, responsável técnico pelas adaptações do ensino.
O jiu-jitsu inclusivo consiste na adaptação do esporte para garantir segurança e participação efetiva de pessoas com deficiência. As regras, técnicas e dinâmicas de treino são ajustadas de acordo com as necessidades de cada aluno. O trabalho busca desenvolver aspectos físicos, motores e sociais, além de estimular a autoconfiança, a autonomia e o senso de pertencimento ao esporte.
De acordo com André Seabra, o projeto atende alunos a partir dos 7 anos de idade e não estabelece limite máximo. Há participantes adultos, alguns com mais de 40 anos. A limitação inicial ocorre por questões de segurança, já que as aulas são coletivas. Para ingressar, o interessado deve procurar o projeto e realizar uma aula experimental, que permite a avaliação e a inserção gradual na rotina de treinos.
O projeto teve início em 2022, com quatro alunos, e cresceu ao longo dos últimos anos. No fim do ano passado, foi realizada a graduação dos participantes em um encontro coletivo no tatame. Foram entregues faixas cinza e amarela, além de divisas, que indicam a progressão dos alunos dentro da metodologia adotada pelo professor. A graduação considera o desenvolvimento técnico e a evolução no convívio social e na disciplina.
Para o mês de março, está prevista a realização da primeira competição do ano voltada ao jiu-jitsu inclusivo. O evento está sendo planejado em referência ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, e deve reunir pessoas com diferentes tipos de deficiência intelectual ou mental. A ação faz parte do trabalho desenvolvido pela Federação Sul-Americana de Sport Jiu-Jitsu (SJJSAF), da qual André Seabra é vice-presidente e diretor de jiu-jitsu inclusivo.
As aulas do jiu-jitsu inclusivo acontecem na Quadra da Monte Serrat, na Rua Kaisser Abraão, no bairro Monte Serrat, em Itaguaí. Os treinos são realizados às sextas-feiras, às 10h e às 14h. Outras informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, no Centro de Itaguaí, ou pelo telefone (21) 99238-9500.
