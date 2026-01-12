O projeto teve início em 2022 e hoje ajuda dezenas de jovens - (Foto: Divulgação)

O projeto teve início em 2022 e hoje ajuda dezenas de jovens(Foto: Divulgação)

Publicado 12/01/2026 12:00 | Atualizado 12/01/2026 20:44

O projeto de jiu-jitsu inclusivo de Itaguaí retoma os treinos neste início de ano com vagas abertas para novos alunos. A iniciativa integra o programa Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão, mantido pela Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, e atende pessoas com deficiências físicas, intelectuais ou sensoriais.



Atualmente, cerca de 45 alunos estão matriculados no projeto, divididos em duas turmas. As aulas são conduzidas pelo professor faixa-preta 6º grau André Seabra, responsável técnico pelas adaptações do ensino.