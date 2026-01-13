Chimaev que encarar Poatan em luta de grappling no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução)

Chimaev que encarar Poatan em luta de grappling no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)

Publicado 13/01/2026 09:00

Recém-coroado campeão dos médios, Khamzat Chimaev já projeta passos ambiciosos dentro do UFC. O invicto lutador checheno voltou a manifestar o desejo de conquistar um segundo cinturão na organização e apontou diretamente para a divisão dos meio-pesados, colocando Alex Poatan como alvo prioritário para essa investida histórica.



A provocação ganhou força nas redes sociais, quando Chimaev utilizou sua conta no "X" (antigo Twitter) para sugerir o UFC Casa Branca, evento histórico previsto para acontecer em junho, como palco ideal para o confronto. Confiante, o lutador não economizou nas palavras ao prometer um desfecho rápido caso o duelo com o campeão brasileiro venha a sair do papel.



“Vamos à Casa Branca. Não se preocupe, vou finalizar você bem rápido!”, escreveu Chimaev, marcando diretamente Alex Poatan.

A declaração do campeão dos médios reforça a narrativa de superlutas que o UFC vem explorando, especialmente em eventos de forte apelo simbólico e midiático, como o card programado para junho na sede do governo norte-americano. Um embate entre Chimaev e Poatan colocaria frente a frente dois atletas dominantes, com estilos contrastantes: o grappling sufocante de Khamzat contra o poder de nocaute e a precisão cirúrgica do striker brasileiro.Do lado de Poatan, no entanto, o cenário parece apontar para outros caminhos. O campeão dos meio-pesados já indicou publicamente que não deve atuar no UFC Casa Branca, o que esfriou, ao menos momentaneamente, a possibilidade do confronto sugerido por Chimaev para esse evento específico.Com isso, ganham força os rumores de que Alex possa liderar o UFC 327, marcado para o dia 11 de abril, em Miami. Sem adversário confirmado até o momento, três hipóteses concentram as discussões entre fãs e analistas: uma superluta contra Jon Jones nos pesados, um confronto diante de Ciryl Gane valendo o cinturão interino da categoria ou uma defesa de título nos meio-pesados contra Carlos Ulberg.Enquanto o futuro imediato de Poatan segue indefinido, a declaração de Chimaev adiciona mais um ingrediente à disputa por protagonismo no topo do UFC. Resta saber se o interesse do campeão dos médios encontrará reciprocidade - e alinhamento de agendas - para transformar a provocação em realidade dentro do octógono.