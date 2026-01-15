Evento do UFC na Casa Branca promete ser um dos maiores de todos os tempos (Foto: Reprodução/Instagram)
Segundo o CEO do Ultimate, o atraso na definição das lutas se deve à necessidade de finalizar outros compromissos do calendário da organização. Dana White explicou que ainda havia eventos pendentes, incluindo um show do Zuffa Boxing e o card do UFC 324, antes que pudesse voltar sua atenção totalmente ao projeto da Casa Branca. No entanto, esse cenário está prestes a mudar.
“Então, tenho evento do Zuffa Boxing no dia 23 deste mês, no dia 24 é o UFC (324) e, assim que esses dois eventos terminarem, começo a trabalhar no evento da Casa Branca”, afirmou Dana White, em entrevista ao podcast de Stephen A. Smith.
A proximidade do início do planejamento reacendeu as especulações sobre o perfil do card. O comentarista Jon Anik, por exemplo, já levantou publicamente a possibilidade de um evento com múltiplas disputas de cinturão, algo sem precedentes na história do UFC. Com poucos campeões oficialmente escalados para os próximos meses, a organização teria margem para concentrar grandes lutas no evento histórico.
Entre os nomes mais citados está Conor McGregor, que trabalha para alinhar seu retorno aos octógonos justamente com o UFC Casa Branca. Fora de ação desde 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna contra Dustin Poirier, o irlandês já retornou ao programa antidoping da organização, intensificou os treinos e se afastou de projetos paralelos, como sua atuação no BKFC. O plano seria, enfim, enfrentar Michael Chandler, embora o Ultimate ainda não tenha confirmado a participação de nenhum dos dois.
Até o momento, apenas alguns cinturões já têm destino definido no calendário: Kayla Harrison defenderá o título peso-galo contra Amanda Nunes no UFC 324; Alexander Volkanovski fará revanche contra Diego Lopes pelo cinturão peso-pena no UFC 325; Justin Gaethje e Paddy Pimblett disputam o título interino dos leves; e Max Holloway coloca o cinturão BMF em jogo diante de Charles do Bronx no UFC 326. Esse cenário mantém vários campeões disponíveis para uma eventual escalação em junho.
Por fim, Dana White destacou que o evento só se tornou viável graças ao apoio direto do presidente Donald Trump, ressaltando a relação histórica entre esportes e líderes norte-americanos: “Quando você pensa em esportes, (George) Bush era um grande fã de beisebol, (Barack) Obama (adora) a NBA e Trump é fã do UFC", concluiu.
