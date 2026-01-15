Evento do UFC na Casa Branca promete ser um dos maiores de todos os tempos - (Foto: Reprodução/Instagram)

Evento do UFC na Casa Branca promete ser um dos maiores de todos os tempos (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 15/01/2026 10:00

A aguardada realização de um evento do UFC na Casa Branca começa, enfim, a sair do campo das especulações para ganhar contornos mais concretos. Após meses de rumores e pedidos públicos de praticamente todo o plantel para integrar o card histórico, Dana White revelou quando pretende iniciar oficialmente a montagem dos confrontos para o show programado para junho, que será realizado ao ar livre, no gramado da sede do governo dos Estados Unidos, com público estimado em cerca de 5 mil pessoas.



Segundo o CEO do Ultimate, o atraso na definição das lutas se deve à necessidade de finalizar outros compromissos do calendário da organização. Dana White explicou que ainda havia eventos pendentes, incluindo um show do Zuffa Boxing e o card do UFC 324, antes que pudesse voltar sua atenção totalmente ao projeto da Casa Branca. No entanto, esse cenário está prestes a mudar.



“Então, tenho evento do Zuffa Boxing no dia 23 deste mês, no dia 24 é o UFC (324) e, assim que esses dois eventos terminarem, começo a trabalhar no evento da Casa Branca”, afirmou Dana White, em entrevista ao podcast de Stephen A. Smith.