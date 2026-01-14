Borrachinha terá novo desafio pela frente em abril - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha terá novo desafio pela frente em abril (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 14/01/2026 18:00

Os planos de Paulo Borrachinha para o UFC 327 sofreram uma reviravolta significativa. Se anteriormente o brasileiro era apontado como possível adversário de Brunno Hulk no peso-médio, agora o cenário é outro. Segundo informação divulgada pelo jornalista Laerte Viana, o mineiro vai subir para a divisão dos meio-pesados para enfrentar Azamat Murzakanov no evento marcado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA).



O confronto representa um desafio considerável para Borrachinha, que encara um dos nomes mais consistentes da categoria até 93kg. Murzakanov, de 36 anos, mantém uma campanha impecável no MMA profissional, com 16 vitórias em 16 lutas, sendo 12 delas por nocaute. Atual sexto colocado no ranking dos meio-pesados do UFC, o russo é visto nos bastidores como um dos atletas mais perigosos da divisão.



Apesar de não ser novidade absoluta, a subida de categoria volta a colocar Borrachinha diante de um teste físico e estratégico relevante. Em 2021, após dificuldades no corte de peso, o brasileiro já havia competido nos meio-pesados em um duelo intenso contra Marvin Vettori, mas acabou superado por decisão unânime. Agora, cinco anos depois, o atleta retorna à divisão com a expectativa de um desempenho mais sólido.