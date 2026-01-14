Borrachinha terá novo desafio pela frente em abril (Foto: Reprodução/Instagram)
O confronto representa um desafio considerável para Borrachinha, que encara um dos nomes mais consistentes da categoria até 93kg. Murzakanov, de 36 anos, mantém uma campanha impecável no MMA profissional, com 16 vitórias em 16 lutas, sendo 12 delas por nocaute. Atual sexto colocado no ranking dos meio-pesados do UFC, o russo é visto nos bastidores como um dos atletas mais perigosos da divisão.
Apesar de não ser novidade absoluta, a subida de categoria volta a colocar Borrachinha diante de um teste físico e estratégico relevante. Em 2021, após dificuldades no corte de peso, o brasileiro já havia competido nos meio-pesados em um duelo intenso contra Marvin Vettori, mas acabou superado por decisão unânime. Agora, cinco anos depois, o atleta retorna à divisão com a expectativa de um desempenho mais sólido.
O momento recente de Borrachinha traz sinais de recuperação. Em 2025, o mineiro entrou em ação apenas uma vez, mas conseguiu encerrar uma sequência de duas derrotas ao vencer Roman Kopylov. O novo compromisso, porém, eleva consideravelmente o grau de dificuldade, já que Murzakanov combina força física, agressividade e alto índice de definições pela via rápida.
Aos 34 anos, Paulo Borrachinha segue como um dos nomes brasileiros mais populares do plantel do UFC. Com passagem marcante pela organização desde 2017, o atleta chegou a disputar o cinturão dos médios em 2020 e atualmente ocupa a 13ª posição no ranking da categoria. Seu cartel profissional soma 15 vitórias e quatro derrotas, com triunfos sobre nomes como Johny Hendricks, Luke Rockhold e Yoel Romero.
Caso o duelo contra Murzakanov no UFC 327 seja oficialmente confirmado pela organização, Borrachinha terá a chance de se reposicionar no cenário do Ultimate e, ao mesmo tempo, testar seus limites em uma divisão conhecida pela combinação de potência e resistência física. O resultado pode ser determinante para definir os próximos passos de sua carreira dentro da franquia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.