Ao todo, 25 edições ao vivo previstas no calendário deste ano(Foto: Divulgação LFA)

Publicado 15/01/2026 07:00 | Atualizado 15/01/2026 14:30

O LFA anunciou a VICE TV como nova plataforma de transmissão linear para a temporada 2026. O acordo garante a exibição exclusiva dos eventos do LFA nos Estados Unidos, com um total de 25 edições ao vivo previstas no calendário do ano.



Outros mercados, como o Brasil, ainda terão suas plataformas de transmissão definidas e devem ser anunciados em breve. Enquanto isso, conteúdos selecionados ao vivo serão disponibilizados no canal oficial da organização no YouTube, o LFA Fight Network.