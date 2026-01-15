Ao todo, 25 edições ao vivo previstas no calendário deste ano(Foto: Divulgação LFA)
Outros mercados, como o Brasil, ainda terão suas plataformas de transmissão definidas e devem ser anunciados em breve. Enquanto isso, conteúdos selecionados ao vivo serão disponibilizados no canal oficial da organização no YouTube, o LFA Fight Network.
Entre os eventos que integram a programação da nova parceria está o LFA 225, já confirmado no Brasil. A edição será realizada no dia 23 de janeiro, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, abrindo o calendário brasileiro da organização em 2026, após uma sequência de eventos realizados na capital federal ao longo de 2025.
O LFA 225 será apresentado pela Monster Energy, com realização do Instituto Brasil Sapiens e apoio da Secretaria de Esporte do Distrito Federal. A luta principal será a disputa do título mundial interino do peso-mosca, entre o atual campeão interino, Marcos Degli, e o desafiante Luis Aguiar.
A edição adotará o modelo de ingresso solidário. Cada ingresso deverá ser trocado por 1 kg de alimento não perecível no dia do evento, mediante apresentação de documento com foto. Os portões do ginásio serão abertos às 16h. O card preliminar começa às 17h e o card principal às 21h. Os ingressos são limitados, conforme a capacidade do local.
Confira abaixo o card completo da edição:
LFA 225
Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF
23 de janeiro de 2026
Peso-mosca: Marcos Degli x Luis Aguiar
Peso-galo: Daniel Araújo x Derick Borges
Peso-galo: Rafael Pereira x Lionel Abojer
Peso-médio: Marcio Cabral x Julio Spadaccini
Peso-meio-pesado: Leon Soares x Miguel Porto
Peso-pena: Icaro Brito x Aristides Vinícius
Peso-mosca: Lucas Gouveia x Frank Silva
Peso-meio-médio: Gabriel Vinicius x Joel Salviano
Peso-pena: Lucas Cruz x Leonardo Cerboni
Peso-médio: Vladimir Calvo x Gustavo Guilherme
Peso-mosca: Bianca Basilio x Emanuella Novaes
Peso-galo: Breno Yuri x Lucas Andrade
Peso-pesado: Wesley de Souza x Pablo dos Santos
Peso-leve: Italo Cruz x Vinicius Silva
Peso-leve: Pedro Souza x Lucas Barreto
