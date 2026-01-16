A campanha de destaque no Pan-Americano de 2025 marcou um novo capítulo em sua trajetória competitiva, que busca crescer ainda mais para a temporada de 2026(Foto: Assis Fotografia)
Em alta após bons resultados em 2025, Nikolas Chagas projeta voos mais ambiciosos em competições internacionais
Do ringue ao digital: como Johny Viccari e a Outboxing ajudam a recontar o Boxe brasileiro
Criador do Esquiva Falando encontrou no Boxe um caminho de transformação pessoal e hoje ajuda a contar histórias ao lado da Outboxing
Jungle Fight no Bope tem disputa do cinturão peso-médio na luta principal
Card abre a temporada 2026 do evento no sábado (17), no Rio de Janeiro
Dana White define prazo para montar card do UFC Casa Branca e aumenta expectativa dos fãs
Presidente do UFC, Dana projeta realizar evento histórico na Casa Branca em junho deste ano; saiba mais
LFA anuncia nova plataforma de transmissão para a temporada 2026; confira
Parceria com a VICE TV vale para os Estados Unidos; para o Brasil e outros países, a transmissão do LFA 225 será pelo YouTube
Borrachinha sobe para os meio-pesados e enfrenta russo invicto no UFC 327, em abril
Em retorno à divisão até 93kg, Paulo Borrachinha terá o russo Azamat Murzakanov pela frente - segundo o jornalista Laerte Viana
