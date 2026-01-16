A campanha de destaque no Pan-Americano de 2025 marcou um novo capítulo em sua trajetória competitiva, que busca crescer ainda mais para a temporada de 2026 - (Foto: Assis Fotografia)

A campanha de destaque no Pan-Americano de 2025 marcou um novo capítulo em sua trajetória competitiva, que busca crescer ainda mais para a temporada de 2026(Foto: Assis Fotografia)

Publicado 16/01/2026 07:00 | Atualizado 16/01/2026 10:28

O atleta brasileiro de Jiu-Jitsu Nikolas Henrique Fernandes Chagas, representante da Atos Jiu-Jitsu, vem se consolidando como um dos nomes em ascensão da faixa-roxa no cenário internacional, com resultados expressivos em competições oficiais da IBJJF e da AJP. A campanha de destaque no Pan-Americano de 2025 marcou um novo capítulo em sua trajetória competitiva, que busca crescer ainda mais para a temporada de 2026.

Vice-campeão do Pan-Americano, Nikolas chegou à final após três vitórias por finalização, todas com aplicação do triângulo, posição que se tornou uma de suas principais marcas técnicas. Além do resultado, o evento teve um significado especial por representar sua primeira final de Grand Slam e também sua estreia defendendo a equipe Atos Jiu-Jitsu em uma competição desse porte.

“Foi um campeonato que me marcou muito, não só por ter sido minha primeira final de Grand Slam, mas também por ser o primeiro representando a Atos”, destacou.

A eficiência no uso do triângulo não é novidade em seu jogo. O atleta explica que a posição vem sendo desenvolvida desde a faixa-azul, passando por constantes ajustes técnicos ao longo dos anos: “Sempre foi uma posição que usei bastante. Com o tempo fui ajustando, aprendendo mais detalhes e refinando cada vez mais”, afirmou.

Na final do Pan-Americano, a luta equilibrada foi decidida nas vantagens, com derrota por 2 a 1. Para Nikolas, o confronto deixou lições importantes para a sequência da carreira: “Acredito que me faltou um pouco mais de agressividade para concluir as posições. Aprendi que preciso ter cada vez mais vontade para definir as lutas”, analisou.

Antes de alcançar a faixa-roxa, Nikolas construiu uma base sólida ainda na faixa-azul, período em que conquistou títulos como o Campeonato Sul-Americano da IBJJF com e sem kimono, além do ouro no peso e no absoluto do BJJ Pro Rio. A transição para novos ambientes competitivos e o contato com atletas de alto nível aceleraram seu desenvolvimento técnico: “Tive um salto muito grande no meu Jiu-Jitsu. Conviver com muitos atletas e aprender nesse processo fez muita diferença nas competições”, avaliou.

A fé também ocupa um papel central em sua rotina competitiva. Em momentos de pressão, o atleta afirma buscar equilíbrio espiritual para manter o foco: “Sempre que me sinto pressionado, converso com Deus. Acredito muito que só vou ser campeão se for da vontade dele, então entrego tudo nas mãos dele e dou o meu melhor”, disse.

Com a sequência da temporada no radar, Nikolas mantém metas ambiciosas. O foco principal está nos grandes eventos do calendário, como o Pan-Americano e o Mundial, além de Opens estratégicos ao longo do ano: “Acredito que, através do meu esforço e dedicação, vou chegar ao patamar mais alto e me consagrar campeão mundial na faixa-preta”, concluiu.