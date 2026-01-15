Johny e Outboxing vêm crescendo no cenário do Boxe - (Foto: Divulgação)

Johny e Outboxing vêm crescendo no cenário do Boxe (Foto: Divulgação)

Publicado 15/01/2026 16:00

A relação de Johny Viccari com o Boxe não nasceu de tradição familiar, nem de ambições esportivas. Pelo contrário. Como muitos brasileiros, ele levava uma rotina comum de trabalho quando enfrentou um período de ansiedade que impactou diretamente sua saúde, levando a um ganho de mais de 15 quilos. A mudança começou de forma quase acidental, ao passar por uma academia com um ringue no meio do salão - imagem que despertou curiosidade e deu início a uma nova fase de sua vida.



“Eu não tinha nenhum vínculo com o Boxe, mas decidi dar uma chance. A partir dali encontrei um mundo mágico, que me ajudou a emagrecer, me trouxe saúde e virou um hobby que eu realmente gostava”, relembra Viccari. Sem qualquer pretensão de se tornar atleta profissional, ele passou a enxergar o esporte como um espaço de bem-estar, disciplina e pertencimento, valores que mudaram sua relação com o corpo e com a rotina.

Leia Mais Dana White define prazo para montar card do UFC Casa Branca e aumenta expectativa dos fãs

LFA anuncia nova plataforma de transmissão para a temporada 2026; confira

Jungle Fight no Bope tem disputa do cinturão peso-médio na luta principal

Com experiência prévia de mais de cinco anos na criação de conteúdo digital voltado ao empreendedorismo, Viccari logo percebeu uma lacuna importante no ambiente online: o Boxe brasileiro carecia de narrativas acessíveis, contadas por alguém que vivesse o esporte como praticante comum. “O conteúdo era quase sempre feito por atletas ou professores. Faltava alguém contando a própria trajetória, algo que já era tendência em outros esportes”, explicou. Foi a partir dessa percepção que nasceu o perfil Esquiva Falando (@esquivafalando), inicialmente pensado como um diário pessoal de emagrecimento e prática esportiva.



Rapidamente, porém, o projeto ganhou notoriedade. A resposta do público mostrou que havia sede por histórias, contexto e cultura. Viccari passou então a assumir uma missão clara: digitalizar o Boxe no Brasil, criando um acervo em português e apresentando o esporte para além do estigma da violência. “O Boxe ainda é muito comunicado como defesa ou agressividade. Pouco se fala da nobre arte, do respeito, da cultura das academias e da disciplina que o esporte carrega”, afirmou. Com experiência prévia de mais de cinco anos na criação de conteúdo digital voltado ao empreendedorismo, Viccari logo percebeu uma lacuna importante no ambiente online: o Boxe brasileiro carecia de narrativas acessíveis, contadas por alguém que vivesse o esporte como praticante comum. “O conteúdo era quase sempre feito por atletas ou professores. Faltava alguém contando a própria trajetória, algo que já era tendência em outros esportes”, explicou. Foi a partir dessa percepção que nasceu o perfil Esquiva Falando (@esquivafalando), inicialmente pensado como um diário pessoal de emagrecimento e prática esportiva.Rapidamente, porém, o projeto ganhou notoriedade. A resposta do público mostrou que havia sede por histórias, contexto e cultura. Viccari passou então a assumir uma missão clara: digitalizar o Boxe no Brasil, criando um acervo em português e apresentando o esporte para além do estigma da violência. “O Boxe ainda é muito comunicado como defesa ou agressividade. Pouco se fala da nobre arte, do respeito, da cultura das academias e da disciplina que o esporte carrega”, afirmou.





Essa visão encontrou total sintonia com o Outboxing Fight Night, evento que chamou sua atenção desde as primeiras edições. Para Viccari, o OFN representa uma ruptura com práticas antigas do Boxe nacional, oferecendo estrutura, organização e respeito aos atletas. “A Outboxing tinha uma proposta diferente da maioria dos eventos com o OFN. Boa estrutura de vestiário, bons combates, transmissão de qualidade e, principalmente, respeito. Isso conversa diretamente com tudo o que eu acredito para o Boxe brasileiro”, destacou.



O primeiro contato aconteceu durante uma visita a Rio Claro (SP), onde Viccari produzia um documentário sobre uma academia local. Foi ali que conheceu os idealizadores do Outboxing Fight Night, Wallace Moraes e Patricia Rovarotto, e iniciou uma relação construída com presença, troca e confiança. Pouco tempo depois, veio o convite para atuar como apresentador e repórter do evento. “É aquele tipo de história em que você constrói a própria sorte. Precisa se expor para que as oportunidades aconteçam”.



Nos bastidores do Outboxing Fight Night, Viccari encontrou histórias que reforçaram ainda mais seu compromisso com o esporte. A convivência próxima com atletas revelou realidades duras e pouco conhecidas do público. “Tem lutador que, dias antes da luta, está batendo laje para pagar a preparação. Muitos têm outros trabalhos fora do Boxe para se sustentar”, relatou. Essa vivência aprofundou sua vontade de ajudar a transformar o cenário profissional no Brasil.



Diferente do repórter tradicional, Viccari construiu sua atuação a partir da proximidade. Ele treina Boxe, frequenta academias e mantém relações de amizade com muitos atletas e personalidades, o que gera entrevistas mais humanas e profundas. “Eu me vejo como um porta-voz de quem não tem acesso aos bastidores. Minha missão é levar para quem está em casa um pouco da emoção real que a gente vive ali dentro”, definiu o paulista, que já atuou em duas edições do OFN.



Ao unir sua trajetória pessoal, a criação de conteúdo e a experiência nos bastidores do Outboxing Fight Night, Johny Viccari se tornou parte de um movimento maior: o de resgatar a nobreza do boxe brasileiro e ajudar a contar suas histórias com respeito, contexto e humanidade. Um caminho que, assim como o próprio OFN, ainda está em construção - mas já mostra que veio para ficar.