Lorenzo, da Forged JJ, foi um dos vencedores da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team (Foto: Reprodução)

Publicado 16/01/2026 14:00 | Atualizado 16/01/2026 19:02

A bolsa Atleta Mineirinho Gold Team foi um dos grandes destaques do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025, organizado pela CBJJD. Criada para incentivar novos talentos e aliviar os custos da rotina competitiva, a iniciativa contemplou atletas que se destacaram ao longo da temporada, reforçando o compromisso da Confederação com a formação esportiva e humana dentro do Jiu-Jitsu.



Entre os vencedores de 2025 estão Artur Miranda Lengruber e Pedro Lucas Alves da Silveira, da Double Five, Lorenzo Lima Cardoso, da Forged JJ, e Lucas Matos de Freitas, da Top Brother. Os quatro receberão R$ 500 por mês de janeiro a dezembro através de um contrato com a Federação e, além disso, isenção das taxas de inscrição em todas as etapas do Circuito Rio Mineirinho 2026, quimono, junto a outros apoios que totalizam mais de R$ 8 mil.



Professor do faixa-azul Lucas Matos, da Top Brother, Huambo exaltou a importância da criação da bolsa. “É uma iniciativa espetacular para incentivar os novos talentos”, afirmou. Para ele, o incentivo preenche uma lacuna importante no cenário competitivo. “Com certeza, com esse tipo de valorização o atleta terá apenas que se dedicar aos treinamentos, sem a preocupação dos custos das inscrições”.



Huambo ainda reforçou o impacto direto na formação esportiva: “Iniciativas como esta promovem estabilidade para a total dedicação ao esporte, fazendo novos campeões dentro e fora do tatame”, completou.

CBJJD divulgou quimono que será usado pelos vencedores da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team (Foto: Divulgação)



Responsável por Pedro Lucas, da Double Five, o professor Hugo Nunes também elogiou a ação da CBJJD. “Achei bem legal essa ideia, foi um diferencial que as outras organizações não têm”, disse. Segundo ele, o apoio faz diferença real no dia a dia dos atletas.



“Para o Pedro, que mora em Rio das Ostras, vai ser de muita ajuda. A gente sai de casa às 5 da manhã para competir, além da distância tem o valor das passagens ou da gasolina, fora a inscrição do evento”, explicou. Hugo também revelou a reação de Pedro Lucas, faixa-azul adulto pesadíssimo: “Foi a segunda vez consecutiva que ele venceu o ranking e ficou bastante feliz”.



Ainda pela Double Five, outro vencedor da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team foi o jovem Artur, de apenas 9 anos. Professor da promessa, Carlos Elias celebrou: "Muito bom. É uma forma de incentivar o esporte e estimular o atleta a se sentir valorizado".



Já na Forged JJ, o professor Fagner ressaltou o impacto da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team especialmente nas categorias de base. “Extremamente positiva e necessária, ainda mais se tratando dos kids. Quem é pai ou professor sabe o custo que é manter um atleta no alto rendimento”, opinou. Ele destacou ainda o reconhecimento esportivo envolvido. “O Lorenzo Lima Cardoso foi campeão do ranking. Além da ajuda nos custos, existe o fator motivacional: saber que o esforço do ano foi recompensado impulsiona o atleta a continuar evoluindo”.



Fagner também explicou como o apoio pode ampliar horizontes. “O valor mensal da bolsa, somado ao quimono, ajuda diretamente a reduzir custos importantes e permite investir mais em suplementação, preparação física e cuidados com a saúde. Isso também nos ajuda a tirar sonhos do papel, como competições internacionais. 2026 promete”, projetou.



Com a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, a CBJJD reforça um modelo que vai além da medalha, oferecendo suporte concreto para atletas e equipes. E para 2026, a Confederação anunciou uma quinta bolsa, que será dada para as mulheres, abrangendo do juvenil ao master, da faxia-azul a preta.





