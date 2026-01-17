Jon Jones e Alex Poatan já demonstraram interesse no combate (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao "Complex", Dana White reconheceu que o embate teria apelo esportivo caso acontecesse na divisão até 93kg, mas levantou dúvidas sobre a disposição de Jon Jones em assumir o compromisso.
Para o dirigente, a equação não passa apenas por categorias de peso ou interesse do público, mas pela confiabilidade do ex-campeão em aceitar e cumprir o acordo: "Na categoria de 93kg? Seria uma luta. Mas posso contar com Jon Jones?”, questionou Dana White.
Apesar da declaração do mandatário, nenhum anúncio oficial foi feito até o momento. Paralelamente, o próprio Poatan tratou de esfriar as expectativas ao descartar, recentemente, a possibilidade de lutar no UFC Casa Branca, previsto para o mês de junho. A decisão alimentou especulações de que o brasileiro possa ser reservado como principal atração do UFC 327, agendado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA).
Sem adversário confirmado para essa data, o futuro imediato do campeão segue indefinido. Ainda assim, alguns cenários despontam como os mais debatidos entre fãs e analistas. Um deles envolve a aguardada superluta contra Jon Jones, mas dessa vez na divisão dos pesados, o que adicionaria um componente histórico ao confronto.
Outras possibilidades incluem um duelo contra Ciryl Gane valendo um cinturão interino dos pesados, diante da indefinição sobre o retorno de Tom Aspinall, ou uma nova defesa de título nos meio-pesados contra nomes em ascensão, como Carlos Ulberg, além de Khamzat Chimaev, que já manifestou publicamente o interesse em medir forças com o brasileiro.
