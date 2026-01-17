Jon Jones e Alex Poatan já demonstraram interesse no combate - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/01/2026 12:00

A possibilidade de um confronto entre Alex Poatan e Jon Jones no chamado UFC Casa Branca segue cercada de incertezas. Mesmo após recuperar o cinturão dos meio-pesados no UFC 320 e manifestar publicamente o desejo de enfrentar o ex-campeão dos pesados no evento idealizado para a residência presidencial dos Estados Unidos, o brasileiro esbarra na incerteza da própria organização. Dana White, presidente do UFC, deixou claro que não vê garantias de que o duelo possa, de fato, sair do papel.



Em entrevista ao "Complex", Dana White reconheceu que o embate teria apelo esportivo caso acontecesse na divisão até 93kg, mas levantou dúvidas sobre a disposição de Jon Jones em assumir o compromisso.



Para o dirigente, a equação não passa apenas por categorias de peso ou interesse do público, mas pela confiabilidade do ex-campeão em aceitar e cumprir o acordo: "Na categoria de 93kg? Seria uma luta. Mas posso contar com Jon Jones?”, questionou Dana White.