Bastante aguardado, duelo entre Kayla e Amanda segue em compasso de espera - (Foto: Reprodução)

Bastante aguardado, duelo entre Kayla e Amanda segue em compasso de espera(Foto: Reprodução)

Publicado 16/01/2026 18:00 | Atualizado 16/01/2026 19:57

O UFC colocou um ponto final nas especulações e confirmou oficialmente o adiamento da aguardada superluta entre Kayla Harrison e Amanda Nunes. O confronto, que estava programado para o próximo dia 24 de janeiro, no UFC 324, em Las Vegas (EUA), não acontecerá mais após a campeã peso-galo sofrer uma lesão grave no pescoço. A decisão foi comunicada pela organização na última quarta-feira (14), por meio de um anúncio oficial.



Com a confirmação do adiamento, o Ultimate também descartou qualquer possibilidade de substituição imediata para enfrentar Amanda Nunes. Nomes como Norma Dumont, atual segunda colocada no ranking da categoria, e Cris Cyborg, campeã peso-pena da PFL, chegaram a manifestar interesse em ocupar a vaga de Harrison, mas a organização optou por preservar o status especial do confronto. Até o momento, não há uma nova data definida para a realização da luta.