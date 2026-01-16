Bastante aguardado, duelo entre Kayla e Amanda segue em compasso de espera(Foto: Reprodução)
Com a confirmação do adiamento, o Ultimate também descartou qualquer possibilidade de substituição imediata para enfrentar Amanda Nunes. Nomes como Norma Dumont, atual segunda colocada no ranking da categoria, e Cris Cyborg, campeã peso-pena da PFL, chegaram a manifestar interesse em ocupar a vaga de Harrison, mas a organização optou por preservar o status especial do confronto. Até o momento, não há uma nova data definida para a realização da luta.
A lesão de Kayla Harrison representa um obstáculo significativo não apenas para o card do UFC 324, mas também para o planejamento esportivo da divisão. O duelo era tratado internamente como um dos maiores da história do MMA feminino, reunindo duas atletas dominantes, com trajetórias marcadas por títulos, rivalidade fora do octógono e enorme apelo midiático.
Do lado brasileiro, o adiamento mantém Amanda Nunes afastada da competição por mais tempo. A ex-campeã dupla anunciou sua aposentadoria em 2023, mas deixou claro que abriria uma exceção para enfrentar Harrison e tentar recuperar o cinturão dos galos, categoria na qual construiu um dos reinados mais dominantes da história do UFC.
A rivalidade entre as duas, inclusive, ultrapassa o aspecto esportivo. Amanda e Kayla treinaram durante um período na American Top Team, e a própria "Leoa" já afirmou que a presença da judoca foi determinante para sua saída da equipe. Desde então, as provocações cresceram e alimentaram a expectativa pelo confronto direto.
Agora, resta ao UFC aguardar a recuperação completa de Kayla Harrison para recolocar a superluta nos trilhos. Até lá, a divisão peso-galo segue em compasso de espera, enquanto fãs e analistas aguardam um novo capítulo de um duelo que promete entrar para a história quando, enfim, acontecer.
CARD COMPLETO:
UFC 324
Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA)
Sábado, 24 de janeiro de 2026
Transmissão: Paramount+ via streaming
Card principal (23h, horário de Brasília)
Cinturão interino peso-leve (até 70,3kg): Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2kg): Sean O'Malley x Song Yadong
Peso-pesado (até 120,2kg): Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis
Peso-mosca (até 56,7kg): Natália Silva x Rose Namajunas
Peso-pena (até 65,7kg): Arnold Allen x Jean Silva
Card preliminar (19h, horário de Brasília)
Peso-leve (até 70,3kg): Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso-galo (até 61,2kg): Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso-médio (até 83,9kg): Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso-mosca (até 56,7kg): Alex Perez x Charles Johnson
Peso-pesado (até 120,2kg): Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso-galo (até 61,2kg): Ricky Turcios x Cameron Smotherman
