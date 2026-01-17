Gervonta é campeão mundial de Boxe pela WBA(Foto: Reprodução/Instagram)
A denúncia foi apresentada por Courtney Rossel, ex-namorada de Davis, que ingressou com ação judicial ainda em 2025. A repercussão do processo impactou diretamente a carreira do boxeador, que chegou a ser retirado de uma luta programada contra Jake Paul, sendo substituído por Anthony Joshua. Em coletiva realizada na última quarta-feira (14), a Polícia de Miami Gardens confirmou que trabalha para localizar o atleta, em conjunto com a força-tarefa de fugitivos dos U.S. Marshals.
“Neste momento, o Departamento de Polícia de Miami Gardens está trabalhando ativamente com a força-tarefa de fugitivos dos U.S. Marshals para localizar e prender o Sr. Davis. A violência doméstica é um crime grave, e o Departamento de Polícia de Miami Gardens permanece comprometido em responsabilizar os agressores e proteger as vítimas. A investigação determinou que o Sr. Davis usou força para conter a vítima, numa tentativa de retirá-la do local contra a sua vontade”, declarou Emmanuel Jeanty, oficial executivo da corporação.
De acordo com documentos obtidos pela "ESPN", o incidente teria ocorrido no dia 27 de outubro, em uma casa noturna de Miami Gardens onde Rossel trabalhava como garçonete VIP. A acusação aponta que Gervonta Davis entrou no local e a teria atacado em uma sala reservada sem câmeras de segurança, antes de arrastá-la à força por escadas e áreas internas do estabelecimento até o estacionamento, onde a agressão teria continuado. A vítima apresentou hematomas no braço esquerdo, e a polícia afirmou que imagens do sistema de segurança corroboram a versão apresentada.
O novo episódio se soma a um histórico conturbado fora dos ringues. Apesar de ser o atual campeão peso-leve da WBA (até 61,2kg) e manter um cartel invicto com 31 lutas como profissional, Davis já enfrentou outras acusações semelhantes. Em julho de 2025, foi preso por violência doméstica relacionada a um caso ocorrido no Dia dos Pais, além de outra prisão em dezembro de 2022 pela mesma acusação.
Antes disso, em fevereiro de 2020, o boxeador foi filmado agredindo uma ex-namorada durante um evento beneficente de basquete na Flórida, caso que acabou arquivado. No mesmo ano, também se envolveu em um acidente automobilístico com fuga do local, deixando quatro pessoas feridas, incluindo uma mulher grávida. O novo mandado de prisão reacende o debate sobre a recorrência de problemas legais na trajetória de um dos principais nomes do Boxe atual.
