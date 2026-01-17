Gervonta é campeão mundial de Boxe pela WBA - (Foto: Reprodução/Instagram)

17/01/2026

Gervonta "Tank" Davis voltou ao noticiário por razões alheias ao desempenho esportivo. O campeão mundial de Boxe teve um mandado de prisão emitido pelas autoridades da Flórida (EUA), em decorrência de um suposto episódio de violência doméstica ocorrido em outubro. Segundo a "ESPN", o documento foi expedido com acusações que incluem cárcere privado, agressão física e tentativa de sequestro, elevando a gravidade do caso envolvendo o pugilista norte-americano.



A denúncia foi apresentada por Courtney Rossel, ex-namorada de Davis, que ingressou com ação judicial ainda em 2025. A repercussão do processo impactou diretamente a carreira do boxeador, que chegou a ser retirado de uma luta programada contra Jake Paul, sendo substituído por Anthony Joshua. Em coletiva realizada na última quarta-feira (14), a Polícia de Miami Gardens confirmou que trabalha para localizar o atleta, em conjunto com a força-tarefa de fugitivos dos U.S. Marshals.



“Neste momento, o Departamento de Polícia de Miami Gardens está trabalhando ativamente com a força-tarefa de fugitivos dos U.S. Marshals para localizar e prender o Sr. Davis. A violência doméstica é um crime grave, e o Departamento de Polícia de Miami Gardens permanece comprometido em responsabilizar os agressores e proteger as vítimas. A investigação determinou que o Sr. Davis usou força para conter a vítima, numa tentativa de retirá-la do local contra a sua vontade”, declarou Emmanuel Jeanty, oficial executivo da corporação.



De acordo com documentos obtidos pela "ESPN", o incidente teria ocorrido no dia 27 de outubro, em uma casa noturna de Miami Gardens onde Rossel trabalhava como garçonete VIP. A acusação aponta que Gervonta Davis entrou no local e a teria atacado em uma sala reservada sem câmeras de segurança, antes de arrastá-la à força por escadas e áreas internas do estabelecimento até o estacionamento, onde a agressão teria continuado. A vítima apresentou hematomas no braço esquerdo, e a polícia afirmou que imagens do sistema de segurança corroboram a versão apresentada.