João Dantas finalizou adversário na luta principal do Jungle Fight 144 e reconquistou o cinturão peso-médio da organização(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 19/01/2026 08:00 | Atualizado 19/01/2026 10:35

O Jungle Fight 144 foi realizado no último sábado (17), na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro. A edição marcou a homenagem aos 48 anos do BOPE e aos policiais de todo o Brasil, com presença majoritária de policiais militares na plateia.

O público inflamou a Arena Jungle ao longo das 11 lutas do card. Dentro do cage, os atletas adotaram uma postura ofensiva desde o início, em sintonia com o ambiente. O resultado foi um evento marcado por sete finalizações e uma luta definida por nocaute técnico.

O principal destaque da noite entre os lutadores foi o paulista João Dantas. O campeão dos pesos médios do Jungle Fight defendeu o cinturão ao finalizar o paraense Rodolfo dos Santos com um armlock do triângulo no segundo round. Com o resultado, Dantas chegou a oito vitórias em 10 lutas, todas por via rápida.

Outro momento de destaque veio com o policial militar Eduardo Alves Rodrigues, do 5º Batalhão do Rio. Ele levantou os companheiros de farda ao finalizar o conterrâneo Yuri Machado com um mata-leão ainda no primeiro round.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail celebrou a edição especial e destacou o envolvimento da corporação.

“Fazer o Jungle Fight dentro do BOPE foi marcante. O clima foi intenso do começo ao fim, com todos envolvidos no espírito da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agradeço ao comandante coronel Menezes, pelo trabalho que desenvolve à frente da corporação, e ao tenente-coronel Corbage, que abriram as portas do BOPE para esta edição. Também agradeço ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, que tornaram possível mais um Jungle Fight no Rio”.

Secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da PMERJ, o coronel Menezes também comentou a realização do evento: "Foi histórico, com o espírito da Polícia Militar presente. Mostra a união de uma corporação grande e preparada. Ninguém vai parar a gente".

Comandante do Bope, o tenente-coronel Corbage falou sobre o significado da edição: "Essa união de pessoas foi o maior presente que poderíamos receber. São pessoas que adoram a vitória, que lutam, que brigam por um mundo melhor. Nós somos protagonistas da vida. Aqui só tem vencedor".

Presidente da Loterj, Hazenclever Cançado destacou o encerramento da noite: "Missão cumprida com louvor. Foi uma noite fantástica aqui no BOPE do Rio de Janeiro, foi um show de artes marciais e fechou com chave de ouro, com o público presente em homenagem aos 48 anos do BOPE”.

A próxima edição do Jungle Fight, a de número 145, foi anunciada para o dia 28 de fevereiro.

CARD COMPLETO:

Jungle Fight 144 - 48 anos do BOPE

Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado, 17 de janeiro de 2026

João Dantas derrotou Rodolfo dos Santos por finalização aos 4min46s do 2R

Francisco Tratorzinho x Branco de Anajás terminou sem resultado após falta técnica não intencional aos 4min28s do 1R

Albert Vieira derrotou Lucas Eduardo dos Santos por nocaute técnico aos 2min27s do 2R

Lucas Rodrigues derrotou Igor Zanuncio por finalização aos 2min58s do 1R

Anderson Leal derrotou Antonio Ceará de Aço por decisão unânime dos jurados

Eduardo Alves Rodrigues derrotou Yuri Machado por finalização aos 3min24s do 1R

Maria Fernandes derrotou Cecília Pereira por decisão dividida dos jurados

Regiane Tatalia derrotou Beatris Guimarães por finalização aos 3min16s do 1R

Bruce Lee Almeida derrotou Danilo Ferreira Lima por finalização aos 4min44s do 1R

Mateus Adesanya derrotou Renzo Barreto por finalização aos 3min48s do 1R

Harife Oliveira derrotou Eliseu Andrade por finalização aos 4min32s do 1R