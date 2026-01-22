Holloway quer vencer Charles do Bronx e depois reencontrar Topuria - (Foto: Reprodução)

Holloway quer vencer Charles do Bronx e depois reencontrar Topuria(Foto: Reprodução)

Publicado 22/01/2026 10:00

A derrota sofrida por Max Holloway no UFC 308 ainda ecoa na carreira do ex-campeão peso-pena do Ultimate. Em outubro de 2024, em Abu Dhabi, o havaiano foi nocauteado por Ilia Topuria e experimentou, pela primeira vez, um revés dessa natureza no MMA profissional. O resultado, além de encerrar boa sequência, parece ter redefinido os objetivos de "Blessed", que agora trabalha com um plano claro de redenção.



Em entrevista ao canal "TNT Fight Sports", Holloway não escondeu o desejo de reencontrar Topuria no octógono. Diferente do primeiro duelo, porém, o norte-americano idealiza um cenário ainda maior: uma revanche válida por dois cinturões. Para ele, o contexto perfeito envolveria a unificação simbólica do título "BMF" com o cinturão linear dos pesos-leves, elevando o confronto a um patamar especial dentro da organização.



“Sim, com certeza (quero vingar minha derrota contra o Topuria). Em um cenário perfeito, eu vou até lá (UFC 326), tenho a minha mão levantada (contra o Charles do Bronx), faço isso de forma inegável, criaria um momento memorável e depois iria atrás do Ilia. Com o cinturão ‘BMF’ em jogo e o título linear (dos pesos-leves). Se pudermos fazer isso, façamos. Seria uma luta enorme”, projetou Max.