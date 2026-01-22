Holloway quer vencer Charles do Bronx e depois reencontrar Topuria(Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal "TNT Fight Sports", Holloway não escondeu o desejo de reencontrar Topuria no octógono. Diferente do primeiro duelo, porém, o norte-americano idealiza um cenário ainda maior: uma revanche válida por dois cinturões. Para ele, o contexto perfeito envolveria a unificação simbólica do título "BMF" com o cinturão linear dos pesos-leves, elevando o confronto a um patamar especial dentro da organização.
“Sim, com certeza (quero vingar minha derrota contra o Topuria). Em um cenário perfeito, eu vou até lá (UFC 326), tenho a minha mão levantada (contra o Charles do Bronx), faço isso de forma inegável, criaria um momento memorável e depois iria atrás do Ilia. Com o cinturão ‘BMF’ em jogo e o título linear (dos pesos-leves). Se pudermos fazer isso, façamos. Seria uma luta enorme”, projetou Max.
Antes de transformar o desejo em realidade, Holloway precisa superar um obstáculo de altíssimo nível. No dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), ele enfrenta Charles do Bronx na luta principal do UFC 326. Atual detentor do cinturão "BMF", o havaiano coloca o título simbólico em jogo diante do brasileiro, ex-campeão dos leves e recordista de finalizações no Ultimate, em um confronto que promete alto nível técnico e intensidade do início ao fim.
Curiosamente, este será o segundo encontro entre Holloway e Do Bronx no UFC. O primeiro aconteceu em agosto de 2015, quando ambos ainda buscavam espaço na organização. Naquela ocasião, o duelo terminou com vitória do havaiano após interrupção médica, sem um desfecho conclusivo dentro da dinâmica da luta. Desde então, os dois evoluíram, conquistaram cinturões e se tornaram referências em suas categorias.
Agora, mais de uma década depois, o reencontro acontece em um contexto completamente distinto. Mais experientes, consolidados e valendo um dos cinturões mais emblemáticos do UFC, Holloway e Charles protagonizam um duelo que pode definir não apenas o futuro imediato da divisão, mas também o próximo capítulo da rivalidade do havaiano com Ilia Topuria.
