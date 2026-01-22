Holloway quer vencer Charles do Bronx e depois reencontrar Topuria(Foto: Reprodução)

Mais artigos de O Dia
O Dia
A derrota sofrida por Max Holloway no UFC 308 ainda ecoa na carreira do ex-campeão peso-pena do Ultimate. Em outubro de 2024, em Abu Dhabi, o havaiano foi nocauteado por Ilia Topuria e experimentou, pela primeira vez, um revés dessa natureza no MMA profissional. O resultado, além de encerrar boa sequência, parece ter redefinido os objetivos de "Blessed", que agora trabalha com um plano claro de redenção.

Em entrevista ao canal "TNT Fight Sports", Holloway não escondeu o desejo de reencontrar Topuria no octógono. Diferente do primeiro duelo, porém, o norte-americano idealiza um cenário ainda maior: uma revanche válida por dois cinturões. Para ele, o contexto perfeito envolveria a unificação simbólica do título "BMF" com o cinturão linear dos pesos-leves, elevando o confronto a um patamar especial dentro da organização.

“Sim, com certeza (quero vingar minha derrota contra o Topuria). Em um cenário perfeito, eu vou até lá (UFC 326), tenho a minha mão levantada (contra o Charles do Bronx), faço isso de forma inegável, criaria um momento memorável e depois iria atrás do Ilia. Com o cinturão ‘BMF’ em jogo e o título linear (dos pesos-leves). Se pudermos fazer isso, façamos. Seria uma luta enorme”, projetou Max.
Leia Mais

Antes de transformar o desejo em realidade, Holloway precisa superar um obstáculo de altíssimo nível. No dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), ele enfrenta Charles do Bronx na luta principal do UFC 326. Atual detentor do cinturão "BMF", o havaiano coloca o título simbólico em jogo diante do brasileiro, ex-campeão dos leves e recordista de finalizações no Ultimate, em um confronto que promete alto nível técnico e intensidade do início ao fim.

Curiosamente, este será o segundo encontro entre Holloway e Do Bronx no UFC. O primeiro aconteceu em agosto de 2015, quando ambos ainda buscavam espaço na organização. Naquela ocasião, o duelo terminou com vitória do havaiano após interrupção médica, sem um desfecho conclusivo dentro da dinâmica da luta. Desde então, os dois evoluíram, conquistaram cinturões e se tornaram referências em suas categorias.

Agora, mais de uma década depois, o reencontro acontece em um contexto completamente distinto. Mais experientes, consolidados e valendo um dos cinturões mais emblemáticos do UFC, Holloway e Charles protagonizam um duelo que pode definir não apenas o futuro imediato da divisão, mas também o próximo capítulo da rivalidade do havaiano com Ilia Topuria.