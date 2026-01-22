Kid Orelha e Pedro Alex "Bombom" vão representar o CT da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu - (Foto: Dani Pimenta)

Publicado 22/01/2026 07:00 | Atualizado 22/01/2026 10:29

Pedro Alex “Bombom”, faixa-preta, e Kid Orelha, faixa-azul, serão os representantes do CT Clube da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF 2026, que acontece nesta semana em Lisboa, Portugal. O torneio é um dos quatro principais eventos de kimono da federação, ao lado do Mundial, Brasileiro e Pan, e marca a estreia de Bombom na principal competição de arte suave do Velho Continente, enfrentando desafios tanto no peso quanto no absoluto.

Às vésperas da competição, Bombom destacou a importância do momento e projetou uma campanha sem facilidades: “Eu treinei muito para lutar o Europeu, é a primeira vez que eu vou lutar, sempre tive vontade de participar. É um evento muito importante, faz parte do Grand Slam da IBJJF e eu treinei bastante. Não tem expectativa de encontrar nenhuma luta fácil. Já estou na vontade de sair na porrada na sexta, no sábado, no absoluto. (…) Está ali batalhando lado a lado com o Kid Orelha vai ser muito legal, junto com a nova geração”, afirmou o faixa-preta.

Já Kid Orelha, promessa da equipe e ainda faixa-azul, falou com irreverência sobre a oportunidade de competir em um dos palcos mais tradicionais do Jiu-Jitsu mundial, mantendo o estilo agressivo como marca registrada.

“A expectativa é sempre a mesma, ir para frente e finalizar. A minha chave tá bem difícil, caí com uns atletas bons de cara, mas venho treinando, fiz a preparação tem uns dois meses. A preparação está muito boa”, disse.

Empolgado com o momento e a oportunidade, o jovem talento completou sobre representar o CT Clube da Luta ao lado de “Bombom”: “É uma experiência incrível, vou estar lutando na sexta, junto com ele (Bombom). Vai ser uma experiência incrível, estou muito feliz para mostrar o meu Jiu-Jitsu. O lema é sempre o mesmo: ir para frente e finalizar (risos)”.