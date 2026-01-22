Kid Orelha e Pedro Alex "Bombom" vão representar o CT da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu(Foto: Dani Pimenta)
Representando o CT Clube da Luta, Pedro Bombom e Kid Orelha competem nesta sexta (23) no Europeu de Jiu-Jitsu
Os dois serão os representantes do CT Clube da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF 2026, que acontece nesta semana em Lisboa, Portugal
Holloway projeta revanche com Topuria em superluta valendo dois cinturões do UFC
Único nocaute sofrido por Max Holloway em sua carreira no MMA foi justamente em duelo contra Ilia Topuria, em 2024, no UFC 308
Representando o CT Clube da Luta, Pedro Bombom e Kid Orelha competem nesta sexta (23) no Europeu de Jiu-Jitsu
Os dois serão os representantes do CT Clube da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF 2026, que acontece nesta semana em Lisboa, Portugal
Comentarista do UFC sugere reformulação com corte de lutadores e eventos mais curtos
Jon Anik defende que a organização precisa passar por mudanças no formato dos cards a cada evento
Atletas do DF ganham espaço nos cards do R1 e LFA 225 em Brasília; veja
Eventos acontecem nesta semana na Arena BRB Nilson Nelson, com lutas na quarta-feira (21) e sexta-feira (23)
Grande nome do Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha prestigia edição do Jungle Fight no BOPE e celebra: ‘Bem feliz’
Animada com a oportunidade de acompanhar o show de perto, Gabi falou sobre a experiência inédita de assistir a um evento de MMA ao vivo e a adrenalina vivida
Multicampeã no Jiu-Jitsu, Bia Basílio fará sua estreia no MMA na próxima sexta-feira (23), pelo LFA; veja
Multicampeã no Jiu-Jitsu, Bia Basílio vai fazer sua estreia no MMA no card do LFA 225, na próxima sexta-feira (23)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.