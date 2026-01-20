Gabriel Jesus marcou duas vezes contra a Inter de MilãoStefano Rellandini / AFP
Gabriel Jesus marca duas vezes, e Arsenal vence a Inter de Milão na Liga dos Campeões
Arsenal garante vaga direta nas oitavas de final da competição
Tour da taça da Copa do Mundo de 2026 chega no Brasil em fevereiro
Troféu do Mundial vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília entre os dias 23 e 25
Audi apresenta carro de Bortoleto para a próxima temporada da Fórmula 1
Equipe alemã apresentou o monoposto durante evento em Berlim
Vasco acerta o empréstimo de Sforza para o Talleres, da Argentina
Jogador será emprestado até o fim de 2026
Botafogo monitora situação de Cuiabano e mantém conversas com Nottingham Forest
Clube aposta em boa relação com ingleses e no desejo do jogador para conseguir contratá-lo
Em negociação com clube inglês, Rayan desfalca Vasco em clássico contra Flamengo
Atacante não será relacionado para a partida
