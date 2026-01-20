Gabriel Jesus marcou duas vezes contra a Inter de Milão - Stefano Rellandini / AFP

Publicado 20/01/2026 19:30

Rio - O Arsenal garantiu vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com dois gols de Gabriel Jesus, o time inglês venceu a Inter de Milão por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no Giuseppe Meazza, pela sétima rodada da fase classificatória. Viktor Gyökeres completou o placar, enquanto Petar Sucic descontou.

Com a vitória, o Arsenal manteve o 100% de aproveitamento, segue isolado na liderança com 21 pontos e garantiu a vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Já a Inter de Milão, por sua vez, está em nono, com 12 pontos, e ainda sonha com uma vaga direta nas oitavas de final.

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal se impôs, começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos, com Gabriel Jesus. O atacante, que não marcava na Liga dos Campeões desde 2023, desviou cruzamento de Justin Timber e mostrou oportunismo para balançar as redes.

A Inter de Milão começou a jogar mais após sofrer o gol e empatou aos 17 minutos, com Petar Sucic, que aproveitou a sobra na entrada da área para bater no ângulo do goleiro David Raya. Porém, Gabriel Jesus voltou a colocar o Arsenal na frente do placar, aos 30, em cabeceio após escanteio.

Já na etapa final, a Inter de Milão teve mais volume, enquanto o Arsenal explorou os contra-ataques. Em um contragolpe, os Gunners definiram o jogo com Viktor Gyökeres, que tentou tabelar com Bukayo Saka e aproveitou a sobra na entrada da área para bater no canto.