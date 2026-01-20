Vini Jr deu show com gol e assistências na goleada do Real Madrid sobre o Monaco - Thomas Coex / AFP

Publicado 20/01/2026 19:00

Rio - Com show de Vini Jr, o Real Madrid goleou o Monaco por 6 a 1, nesta terça-feira (20), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões. O camisa 7 fez um gol e deu assistências para Kylian Mbappé e Franco Mastantuono, além de ser responsável pela jogada do gol contra de Thilo Kehrer.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 15 pontos e assumiu a segunda colocação da fase classificatória da Liga dos Campeões. Já o Monaco, por sua vez, ocupa a 20ª colocação com nove pontos e ainda tem chance de classificação para o mata-mata. Na última rodada, o gigante espanhol visita o Benfica, dia 28, enquanto o time do Principado encara a Juventus, no mesmo dia, em casa.

Sob desconfiança da torcida, o Real Madrid entrou em campo pressionado. Logo nos primeiros toques na bola, Vini Jr dividiu a opinião da torcida, já que uma parte esboçava vaias. Porém, Kylian Mbappé abriu o placar aos cinco minutos após receber passe de Fede Valverde e amenizou a pressão sobre o time, que ganhou mais tranquilidade para a sequência do jogo.

Mesmo com a vantagem do Real Madrid, Vini Jr ainda sofria com críticas de parte da torcida. O brasileiro, no entanto, começou a ganhar confiança quando deu bela assistência para Kylian Mbappé ampliar, aos 26. Mas o melhor ficou para o segundo tempo. Nos primeiros 20 minutos, o camisa 7 bailou, deu assistência para Franco Mastantuono, causou o gol contra de Thilo Kehrer e fez uma pintura: 5 a 0.

Com grande desempenho, Vini Jr conseguiu trocar as vaias por aplausos. A cada toque na bola, gerava uma expectativa da torcida, sem dividir opiniões. O camisa 7, aliás, quase fez mais um nos acréscimos, mas demorou para decidir. Antes, no entanto, o Monaco descontou com Jordan Teze após erro de Dani Ceballos na saída de bola, mas o Real Madrid fez o sexto com Jude Bellingham.