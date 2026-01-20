Tour da taça da Copa do Mundo de 2026 chega ao Brasil em fevereiro - Divulgação

Publicado 20/01/2026 22:00

Rio - O tour da taça da Copa do Mundo de 2026 está a caminho do Brasil. Os fãs de futebol terão a chance de ver o troféu do Mundial da Fifa em São Paulo no dia 23 de fevereiro e no Rio de Janeiro e Brasília, nos dias 24 e 25, respectivamente.

A Copa do Mundo de 26 promete ser a maior de todas abrangendo três nações anfitriãs: Canadá, México e Estados Unidos. Durante sua jornada global, o tour da taça da Copa do Mundo visitará 30 países-membros da Fifa em 75 paradas em mais de 150 dias de turnê, incluindo oito países da América Latina.

Já os consumidores brasileiros vão desfrutar do tour da taça da Copa do Mundo da Fifa com experiências exclusivas em São Paulo e Rio de Janeiro. A participação acontece por meio de uma plataforma online, com cadastro simples e resposta imediata sobre a contemplação.

O tour começa com a chegada do troféu ao país, passando por São Paulo, no Museu do Futebol, e pelo Rio de Janeiro, no Forte Copacabana. Em ambos os locais, acontecem experiências de marca, com ativações imersivas, estações temáticas e a exibição do troféu original.

Já a capital federal será o palco do encerramento da turnê. Na América Latina, antes de chegar no Brasil, o tour da taça passará pelas cidades da Guatemala, na Guatemala; San Pedro Sula, em Honduras; Quito, no Equador; Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai.

Após a passagem pelo Brasil, o tour da taça da Copa do Mundo de 2026 irá para o México, que será uma das sedes, de 26 de fevereiro a 22 de março, e depois de 5 a 8 de junho, passando por 10 cidades em 26 dias, até o início da competição.