Cuiabano foi um dos quatro jogadores que deixaram o Botafogo e acertaram com o Nottingham ForestDivulgação/Nottingham Forest

Publicado 20/01/2026 20:30

Rio - O Botafogo mantém Cuiabano no radar e ainda tem esperanças na contratação. O Alvinegro segue conversando com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e tenta repatriar o lateral-esquerdo. Porém, o clube inglês não manifestou interesse em negociá-lo nesta janela de transferências, de acordo com o "ge".

Recentemente, Cuiabano entrou na mira do Vasco. O Cruz-Maltino fez uma sondagem por empréstimo, mas o Nottingham Forest informou que deseja apenas negociá-lo em definitivo. Além disso, o empresário grego Evangelos Marinakis, dono do clube inglês, também é contrário a negociar o jogador neste momento.

Em meio a indefinição sobre o futuro de Cuiabano, o Nottingham Forest tem realizado um trabalho de recuperação da parte física para o jogador. O lateral-esquerdo se apresentou na Inglaterra após as férias e tem feito trabalhos junto ao time sub-21 para tentar atingir o nível físico ideal.

Em setembro do ano passado, Cuiabano foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões). Poucos dias depois, o clube inglês emprestou o lateral-esquerdo para o Alvinegro até o fim do ano.