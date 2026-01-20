Em sua apresentação, Martín Anselmi repetiu várias vezes que quer Botafogo competitivo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/01/2026 14:21

repetiu várias vezes durante a sua apresentação no quer um time competitivo. Na véspera de sua estreia, que acontece na quarta, às 19h contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, avisou que, ao contrário dos últimos anos no Glorioso, trata o Campeonato Carioca como uma prioridade de título, mas não a única. Martín Anselmi tem um mantra queno Botafogo , nesta terça-feira (20), no Nilton Santos:. Na véspera de sua estreia, que acontece na quarta, às 19h contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, avisou que, ao contrário dos últimos anos no Glorioso, trata, mas não a única.

"Não quero responder sem mentir. Eu gosto de ganhar tudo. Onde o Botafogo estiver, será para ganhar. Não há prioridades, é o dia a dia, partida a partida. Seremos competitivos para ganhar", avisou Anselmi, que teve a coletiva interrompida por pouco mais de 10 minutos por falta de energia no estádio por causa do temporal na região.

E o técnico argentino entende que o Botafogo precisa se reforçar para ser competitivo em todas os torneios de 2026. Principalmente diante de várias maratonas de jogos que terá ao longo da temporada.



"O calendário é muito apertado e precisamos de um elenco com mais profundidade. Mas nós focamos em ser competitivos, melhores e ganhar o próximo jogo", disse.



À espera de reforços, como Cristian Medina , do Estudiantes, Martín Anselmi deixa a questão do transfer ban sofrido pelo Botafogo para a diretoria. Entretanto,o quanto antes para contar com mais peças no elenco.

"Sabemos do que está acontecendo, estamos conscientes. É um tema que não nos toca resolver. Botafogo está treinando, está buscando ser melhor, e eles estão buscando solucionar o problema. Espero que resolvam o quanto antes", minimizou.



Outras declarações de Martín Anselmi



Qual será o estilo de jogo do Botafogo?

"Gosto que minhas equipes tentem ter uma essência dentro de campo. Que seja um ser vivo, que não seja uma equipe que não transmita nada. Nossa essência é ser intenso, pressionar alto e atacar. Tentar controlar a partida com a bola, que marque alto. O sistema final é uma posição dentro do campo, Isso pode mudar o tempo todo".



Expectativa para a estreia

"Primeiramente, muito feliz de estrear amanhã (quarta-feira). Vamos ser competitivos, que não falte competência no nosso caso. Temos vivido uma pré-temporada que seguimos um híbrido de disputar a competição e preparar o ano. Estou contente com os jogadores, estão interpretando muito rápido. Quando transmite isso, é melhor para jogar. Dá muita vontade de vê-los competir como estão no treinamento".



Calendário do futebol brasileiro

"Tem muitas partidas seguidas. Creio que eu gosto de equipes inteligentes. Para recuperar rápido, não é só ser intenso, mas entender como vamos pressionar. Quando recupera a bola, tem que cuidar, se não vamos correr o tempo todo. É um processo sobre como queremos nos defender com a bola para correr menos. Vai levar tempo. Necessitamos ser inteligentes".



Por que escolheu o Botafogo?

- Depois da minha saída do Porto, meu corpo técnico teve um tempo sem trabalho. Era o momento de ter uma pausa na carreira. Entendemos que não íamos aceitar qualquer proposta. Só aceitaríamos projeto que levaria a nossa carreira para o mais alto. Botafogo apareceu no momento certo. Nos encontrou no momento que já tínhamos muita gana, muita energia para trabalhar. Poderíamos iniciar uma pré-temporada, sabíamos da grandeza do clube".