Em 2025, Cristian Medina deu duas assistências em 43 jogos pelo Estudiantes - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 19/01/2026 14:19

aguarda o fim do transfer ban da Fifa pela dívida de Thiago Almada, o meio-campista ficou fora dos relacionados do Estudiantes para a partida desta segunda-feira (19), pela Copa da Argentina.

Botafogo está muito perto de anunciar Cristian Medina como mais uma contratação para a tmeporada de 2026. Enquanto aguarda o fim do transfer ban da Fifa pela dívida de Thiago Almada, o meio-campista ficou fora dos relacionados do Estudiantes para a partida desta segunda-feira (19), pela Copa da Argentina.

O jogador, inclusive, já tem um acordo com a diretoria do clube argentino para a saída. A informação é do site '0221'.



Entretanto, somente depois da confirmação de que o Glorioso poderá voltar a registrar novas contratações é que Cristian Medina assinará contrato. Enquanto aguarda, ele segue no Estudiantes, mas já fora dos planos, tanto que ficou fora do confronto contra o Ituzaingó.



Ex-jogador do Boca Juniors, o meio-campista foi para o Estudiantes no ano passado, com seus empresários fazendo o pagamento da rescisão de contrato com a esperança de que tivesse uma valorização financeira. Como não aconteceu, o jogador decidiu deixar o país para conseguir o objetivo no Brasil, onde há mais dinheiro investido no futebol.



opção para suprir a saída de Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras. Além dele, o Botafogo segue em busca de outros reforços para o elenco e O volante é uma, que foi para o Palmeiras. Além dele, o Botafogo segue em busca de outros reforços para o elenco e tenta a contratação de Enso González , uma das principais promessas do Paraguai e que atua no Wolverhampton, da Inglaterra.