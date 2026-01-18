Partida entre Sampaio Correa x Botafogo neste domingo (18). - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 18/01/2026 22:33

Rio - Com um a menos desde o primeiro tempo, a garotada do Botafogo não resistiu e perdeu de virada para o Sampaio Corrêa, neste domingo (18), no Lourival Gomes, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro saiu na frente do placar com Kauan Toledo, mas a expulsão de Rogerinho mudou o panorama da partida e ajudou os donos da casa, que viraram com Ewerton Potiguar e Lucas Marreta.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu com três pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa, por sua vez, conquista sua primeira vitória, deixa a lanterna do Grupo A e, agora, ocupa a quinta colocação. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, pela terceira rodada do Carioca.

Botafogo sai na frente, mas expulsão custa caro

Embalado após estrear com vitória, o Botafogo começou melhor e abriu o placar cedo. Logo aos quatro minutos, o atacante Kauan Toledo recebeu passe dentro da área e finalizou para estufar as redes. Porém, o roteiro do jogo mudou aos 27 minutos, quando o lateral-direito Rogerinho foi expulso por entrada dura em Ewerton Potiguar.

Com um a mais, o Sampaio Corrêa cresceu no jogo e pressionou o Botafogo, que recuou e tentou defender a vantagem. Entretanto, o Glorioso não resistiu. De tanto insistir, os donos da casa conseguiram empatar o placar aos 38 minutos, com Rodrigo Andrade. No lance, o meia aproveitou uma bola mal afastada pela defesa alvinegra para deixar tudo igual em Saquarema.

Na etapa final, o Botafogo tentou se reorganizar para segurar o empate. Porém, sofreu um banho de água fria logo aos cinco minutos. Após um bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o zagueiro Lucas Marreta chutar e virar o jogo. O Alvinegro ficou pedindo toque de mão na jogada, mas a arbitragem validou o gol dos donos da casa.

Sampaio Corrêa x Botafogo

Taça Guanabara - 3ª rodada

Data: 18/01/2025

Local: Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho (Brayan), Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Pablo (Magno), Alexandre (Marcelinho) e Rodrigo Andrade (Elias); Iacovelli, Octávio e Ewerton Potiguar (Luan Gama). Técnico: Alfredo Sampaio

Botafogo: Raul; Rogerinho, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Felipe Januário (Lucas Camilo); Kauan Toledo (Matheus Fortunato), Caio Valle (Samuel Alves) e Arthur Izaque (Matheusinho). Técnico: Rodrigo Bellão

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Auxiliares: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Danilo Oliveira da Silva

VAR: Rodrigo Carvalho de Miranda

Gols: Kauan Toledo, aos 4' do 1ºT (0-1); Rodrigo Andrade, aos 38' do 1ºT (1-1); Lucas Marreta, aos 5' do 2ºT (2-1)

Cartões amarelos: Daniel, Pablo, Alexandre, Octávio (SCO); Justino, Caio Valle (BOT)

Cartões vermelhos: Rogerinho (BOT)